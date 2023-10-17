Экоактивисты облили краской «Часы мира» в Берлине

В Берлине экологические активисты движения «Последнее поколение» («Letzte Generation») облили оранжевой краской широко известный памятник архитектуры «Часы мира». Об этом 17 октября сообщила полиция города.

«Часы мира» на Александрплац были забрызганы краской. Замечены приклеившие себя к ним персоны», — говорится в сообщении ведомства на его странице в социальной сети X.

Сообщается, что полиция задержала пять человек и вызвала спецтехнику для снятия забравших на памятник лиц.

Известно, что целью акции был протест против политики немецкого правительства в сфере защиты климата. Представители движения также опубликовали видео о ней на своей странице.

Месяцем ранее, 17 сентября, активисты этого же движения забрызгали краской другой известный символ Берлина — Бранденбургские ворота. Несколько участников акции также были задержаны.

10 июня глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщала, что представители «Последнего поколения» за время своего существования совершили 580 преступлений с начала предыдущего года. Тогда она указала, что активисты чаще всего привлекаются к уголовной ответственности по факту порчи имущества, и отметила, что акции движения бесполезны и совсем не помогают защите климата. В свою очередь канцлер страны Олаф Шольц называл подобные демарши «полным безумием».

23 мая полиция Германии провела обыски у активистов радикального экологического движения по всей стране. При этом подобные акции проводятся не только в Германии.

Так, 21 мая около 12 демонстрантов «Последнего поколения» вылили черную краску в фонтан Треви в центре Рима. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано в свою очередь назвал нападения экоактивистов на исторические памятники избитым ритуалом.

Согласно идее движения, порча памятников культуры является способом призыва к отказу от использования ископаемых источников энергии. На данный момент его лозунг на странице в X — «Прочь от ископаемого — к справедливому!».