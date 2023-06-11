Немецкие экоактивисты за полтора года совершили 580 преступлений

Экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») совершили 580 преступлений с начала предыдущего года. Об этом в субботу, 10 июня, рассказала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью газете Bild am Sonntag.

«Активисты совершают правонарушения. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии впервые подготовило общенациональный отчет о ситуации. <…> С начала 2022 года с Letzte Generation было связано 580 преступлений, 740 человек были заключены под стражу полицией», — сообщила она.



По словам главы МВД, активисты чаще всего привлекаются к уголовной ответственности по факту порчи имущества.

Фезер отметила, что акции «Последнего поколения» бесполезны и никак не помогают в защите климата. Она посчитала правильными действия полиции, отметив при этом, что между преступниками и экстремистами существуют различия.

Ранее, 23 мая, полиция Германии провела обыски у активистов радикального экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») по всей стране.

При этом акции экоактивистов проводятся не только в Германии. Так, 21 мая активисты «Последнего поколения» вылили черную краску в фонтан Треви в центре Рима. В акции участвовало около 12 демонстрантов. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, в свою очередь, назвал нападения экоактивистов на исторические памятники избитым ритуалом.

10 мая сторонники экоактивистов-радикалов перекрыли дорогу в Вене и преградили путь машине скорой помощи, которая ехала на вызов к пожилому мужчине. Пациент умер, несмотря на усилия врачей.

5 мая федеральная полиция Германии задержала несколько экоактивистов «Последнего поколения» после того, как они облили краской несколько частных самолетов в аэропорту Берлина.