Полиция ФРГ провела обыски у экоактивистов движения «Последнее поколение»

Полиция Германии провела провела обыски у активистов радикального экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») по всей стране. Об этом 23 мая сообщила немецкая газета Bild.

Известно, что обыски прошли минимум на 15 объектах. При этом стражи порядка также заподозрили как минимум семерых участников движения в создании или поддержке преступного объединения, пишет таблоид.

Отмечается, что в последнее время акции «Последнего поколения» приобретают всё более радикальный характер. На протяжении нескольких недель члены движения в Берлине почти каждый день блокируют движение автотранспорта.

Накануне, 23 мая, активисты движения облили краской штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) после критики канцлера Германии Олафа Шольца. С помощью огнетушителей несколько человек распрыскали оранжевую краску на фасад издания, известного как Вилли-Брандт-Хаус.

До этого, 21 мая, активисты «Последнего поколения» вылили черную краску в фонтан Треви в центре Рима. В акции участвовало около 12 демонстрантов. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, в свою очередь, назвал нападения экоактивистов на исторические памятники избитым ритуалом.

10 мая сторонники экоактивистов-радикалов перекрыли дорогу в Вене и преградили путь машине скорой помощи, которая ехала на вызов к пожилому мужчине. Пациент умер, несмотря на усилия врачей.

5 мая федеральная полиция Германии задержала несколько экоактивистов «Последнего поколения» после того, как они облили краской несколько частных самолетов в аэропорту Берлина.