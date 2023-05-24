Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о боязни США признания активной стороной украинского конфликта
Политика
Квартиру Зеленского в Крыму национализируют
Общество
Пушилин заявил об отсутствии признаков наличия мирных жителей в Артемовске
Мир
Полиция ФРГ провела обыски у экоактивистов движения «Последнее поколение»
Экономика
Мантуров заявил о возможном возвращении продавших бизнес в РФ иностранных компаний
Политика
Путин заявил о возникновении новых очагов напряженности в мире
Мир
В Великобритании заявили о скором конце господства США и G7 из-за роста влияния БРИКС
Спорт
World Sailing продлила яхтсменам из РФ отстранение от соревнований
Мир
Патрушев призвал создать архитектуру международной безопасности из-за курса Запада
Происшествия
В Красноярске задержан обвиняемый по делу в убийстве семьи 25-летней давности
Общество
По факту гибели четырех человек при пожаре в Башкирии возбуждено уголовное дело
Общество
В суд поступило дело экс-судьи арбитража Москвы Кондрат для рассмотрения по существу

Полиция ФРГ провела обыски у экоактивистов движения «Последнее поколение»

Bild: полиция ФРГ провела обыски у экоактивистов-радикалов движения «Последнее поколение»
0
Фото: TASS/ Jonas Gehring/Alto Press/ZUMA Press
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Германии провела провела обыски у активистов радикального экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») по всей стране. Об этом 23 мая сообщила немецкая газета Bild.

Известно, что обыски прошли минимум на 15 объектах. При этом стражи порядка также заподозрили как минимум семерых участников движения в создании или поддержке преступного объединения, пишет таблоид.

Отмечается, что в последнее время акции «Последнего поколения» приобретают всё более радикальный характер. На протяжении нескольких недель члены движения в Берлине почти каждый день блокируют движение автотранспорта.

Накануне, 23 мая, активисты движения облили краской штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) после критики канцлера Германии Олафа Шольца. С помощью огнетушителей несколько человек распрыскали оранжевую краску на фасад издания, известного как Вилли-Брандт-Хаус.

Just stop spoil: почему акции экоактивистов-вандалов захватывают Европу
Если не принять меры, акции могут перерасти в терроризм, предупреждают психологи

До этого, 21 мая, активисты «Последнего поколения» вылили черную краску в фонтан Треви в центре Рима. В акции участвовало около 12 демонстрантов. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, в свою очередь, назвал нападения экоактивистов на исторические памятники избитым ритуалом.

10 мая сторонники экоактивистов-радикалов перекрыли дорогу в Вене и преградили путь машине скорой помощи, которая ехала на вызов к пожилому мужчине. Пациент умер, несмотря на усилия врачей.

5 мая федеральная полиция Германии задержала несколько экоактивистов «Последнего поколения» после того, как они облили краской несколько частных самолетов в аэропорту Берлина.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023