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«Произведения Чайковского навсегда в моих душе и сердце»

Японский дирижер Кеничи Симура — о русских композиторах, музыке в аниме и о том, кого еще слушать, кроме Дзё Хисаиси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Концертный тур «Симфония аниме» японского дирижера Кеничи Симуры завершится 7 апреля на сцене Кремлевского дворца в Москве. В программу вошли произведения из мультфильмов Хаяо Миядзаки и аниме-франшиз «Наруто», «Невероятные приключения ДжоДжо» и «Атака титанов». Осенью артист планирует выступить в Челябинске в качестве приглашенного дирижера филармонии, да и вообще рассчитывает ездить в Россию ежегодно. О том, какие русские композиторы запали музыканту в душу и чем похожи «Щелкунчик» и «Ходячий замок Хаула», Кеничи Симура рассказал «Известиям».

«Сегодня музыку для аниме всё больше пишет молодежь»

— Среди композиций, которые вошли в программу последнего концерта «Симфонии аниме», только саундтреки к мультфильмам Хаяо Миядзаки?

Первое отделение — да. Туда войдут все известные произведения Хаяо Миядзаки, а во втором отделении мы сыграем музыку из популярных аниме. Не опрашивал российских фанатов, чтобы уточнить, что конкретно кому нравится (смеется). Я бы с радостью послушал, что нравится именно российской публике, в том числе из новинок.

— Я вам отвечу: многие в восторге от «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки, а также работ Макото Синкая. Из сериалов молодежь любит в том числе «Атаку титанов».

Ну во втором отделении «Атака титанов» точно будет. А еще опенинги (открывающие саундтреки. — «Известия») из «Наруто» и «Невероятных приключений ДжоДжо».

— Насколько я знаю, когда речь идет о том, чтобы записать музыку для очередного аниме, между музыкальными коллективами разворачивается довольно серьезная конкуренция.

— Не совсем. Что в России, что в Японии всё очень сильно зависит от отзывов публики. Большую роль играет оценка аудитории: те артисты, чьи опенинги и саундтреки понравились зрителю больше, вероятнее всего, окажутся более востребованы в дальнейшем.

Японский дирижер Кеничи Симура интервью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Пожалуй, среди наиболее известных японских композиторов в мире — Дзё Хисаиси. А кого еще стоит послушать?

— Да, это так. И произведения Дзё Хисаиси тоже стали частью программы «Симфония аниме». Да и в дальнейшем я планирую добавлять в программы своих концертов всё новые произведения японских композиторов и знакомить россиян с новыми именами. Сегодня в создании музыки для аниме всё больше и больше принимает участие молодое поколение японских композиторов и музыкантов. Так что программа будет постоянно обновляться, это точно.

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— А с кем познакомите в этот раз?

— В рамках программы слушатели смогут оценить произведения известного японского композитора Кохэя Танаки. Он написал музыку для ряда популярных аниме-франшиз, например для «Ван-Пис», «Стремись к вершине! Ганбастер», «Дайбастер: Дотянись до неба! 2». Еще он пишет для видеоигр. А для «Невероятных приключений ДжоДжо» писали музыку Юго Канно, Таку Ивасаки и Хаято Мацуо.

«Хотелось бы каждый год делать турне по России»

— Полагаю, пока вы знакомите россиян с японской музыкой, вы сами хорошо знакомы и с творчеством русских композиторов. Кто вам нравится больше?

— Очень сложно ответить (смеется).

— Можно назвать нескольких.

Я бы сказал, что произведения Петра Чайковского навсегда в моих душе и сердце. Он один из моих любимых. Я очень рад, что в эту поездку мне удалось посетить Дом-музей Чайковского. И, конечно, не могу не отметить творчество Сергея Рахманинова.

— Как думаете, есть ли что-то общее между произведениями Чайковского и Хисаиси? Например, в высокой тональности и каком-то легком, сказочном настроении их композиций?

— Да, думаю, их можно сравнивать. В балете и в аниме есть нечто общее — это сюжет и наличие сказочных героев. Конечно, с этой точки зрения они перекликаются. Таким образом и в музыке есть общие темы и настроение. Скажем, так можно сравнить музыку из «Щелкунчика» и из «Ходячего замка Хаула».

Японский дирижер Кеничи Симура интервью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Ваш концерт в столичном Кремлевском дворце уже 11-й по счету в туре этого года. А какие еще города планируете посетить в 2024-м?

— Сейчас особо нет конкретных решений или планов. Но я рассчитываю в ноябре этого года приехать в Челябинск. А еще — весной 2025 года. А вообще хотелось бы каждый год делать турне по России.

— А в Японии концертных залов меньше?

— Я бы не сказал. Я их не считал, конечно, да и сложно представить, сколько их конкретно в России. В Японии они есть, и тоже с прекрасным звучанием.

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— Есть ли у вас любимые места в России, куда вы регулярно возвращаетесь?

— Если говорить о ресторанах, их просто немерено! И везде очень вкусно. Очень люблю Большой театр. Я там, правда, не играл. И Мариинский театр в Санкт-Петербурге тоже замечательный.

«Всё вошедшее в программу — мои любимые произведения»

— Пожалуй, «Симфония аниме» — ваш наиболее известный проект. Но что насчет оперы и балета? Вы работаете с классической музыкой?

Японский дирижер Кеничи Симура интервью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Да, конечно. В Японии я продолжаю заниматься классикой и даю разнообразные классические концерты, параллельно совмещая их с «Симфонией аниме». Кстати, в России тоже. В Челябинске я представляю не только этот проект, но также работаю приглашенным дирижером в местной филармонии, выступаю с их оркестром.

— Пока только в Челябинске?

— Пока что да. Там я выступлю в ноябре. В Москве пока только «Симфония аниме». Но я рассчитываю расширять эту деятельность и участвовать во всем большем количестве разных проектов в России.

— Говоря о «Симфонии аниме», с каким оркестром вы выступаете в этом году? Привезли японских музыкантов или с вами выступят русские?

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Это музыканты «Русской филармонии». Они базируются в Московском международном Доме музыки (ММДМ), поэтому и репетиции мы проводим здесь. А вообще я неоднократно выступал в ММДМ — уже три раза. Мне здесь очень нравится, это были роскошные шоу.

— Какие из последних аниме-новинок, будь то сериалы или полные метры, вам больше всего понравились?

— В Японии ежегодно выходит такое большое количество аниме, что на самом деле сложно сказать, на каких из них лучше всего сконцентрировать внимание. К тому же у каждого свои предпочтения. Трудно выбрать какое-то одно. Их очень много. Но можно сказать, что всё вошедшее в концертную программу — мои любимые произведения.

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