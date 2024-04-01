Типа панки: Александр Ф. Скляр находит золото, «Монгол Шуудан» седлают коней

Если зимой вовсю старались ветераны «тяжелой» сцены, то в первый месяц весны неожиданно «выстрелили» герои альтернативного рока, от басистки легендарных Sonic Youth Ким Гордон, выпустившей второй сольный альбом, до патриархов русского панк-рока, удалых анархистов «Монгол Шуудан», продолживших свой бесконечный поход по дорогам Гражданской. И это только «вершина айсберга» — «Известия» представляют самые интересные альбомы марта, которые вы могли почему-то пропустить.

Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»

«Кровь и золото»

Александр Ф. Скляр в очередной раз подтвердил неофициальный статус дуайена российской рок-музыки. Новый альбом с «Ва-Банком», вышедший к 66-му дню рождения легендарного «учителя плавать», не оставляет никаких сомнений в том, что отечественная рок-сцена не просто жива — сердце ее бьется в такт с жизнью самой страны. На фоне этой энергии смешно и рассуждать о вялых попытках «поуехавших» напомнить о себе; да и сухие цифры стриминговых сервисов дают бесстрастный и правдивый ответ о выборе слушателя. «Кровь и золото» вновь сочетает в себе мощный гитарный звук раннего «Ва-Банка» и изысканные альтернативные баллады, принесших славу Скляру как сольному артисту.

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«Мы снова и снова обращаемся к нашим корням. Мы по-новому осмысливаем народные песни. И наши новые песни должны быть развитием нашей народной песенной традиции. Для меня рок-музыка продолжается именно в этом направлении. Надеюсь, мне удалось передать это в нашем новом альбоме», — пояснил бессменный лидер коллектива задумку альбома. Впрочем, нельзя не отметить и умение, с которым Скляр адаптирует к нашим реалиям и заимствования из чужого фольклора: так, викторианский «Плач леди Франклин» превратился в суровый марш «Эребус и Террор». Отдельно хочется отметить «Черную свечу», самую страшную и всё же самую красивую во всех отношениях песню альбома, исполненную вместе с рэпером РИЧем. Христианский мистицизм текста здесь попадает полностью в унисон с рок-эстетикой.

«Собаки табака»

«Чернь»

Легенды отечественной индустриальной сцены в принципе не особо часто собираются с силами на новый альбом, так что выпуск этого, шестого по счету, стал предсказуемой сенсацией андерграундной сцены. Тем более что в нынешнем своем составе «Собаки» кроме отца-основателя Роберта Остролуцкого могут похвастать сразу несколькими (около-)звездными именами. Тут и московский многостаночник Алексей «Прохор» Мостиев («Прохор и Пузо» плюс еще с полдюжины культовых проектов), и талантливый гитарист Александр Цой (сын того самого Цоя), да еще и бывший ударник «Коррозии металла» Ящер, фигура в отечественном «металлическом цеху» почти богоравная.

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Результатом совместных трудов стал неординарной даже по меркам «Собак» альбом, по своей мрачной хтони сравнимый разве что с самыми мизантропическими творениями Coil. Сквозь плотную ткань гитарного шума периодически пробиваются фолковые вокальные темы, ударник методично выстукивает похоронный ритм, тексты и вовсе не оставляют никакой надежды на светлое будущее. Особняком стоит напоминающий Ministry «золотого» периода трек «Новой чумы пробуждение», самый, пожалуй, понятный неподготовленному слушателю. Но лучшая песня (а Остролуцкий вновь вернулся именно к песенному формату) здесь всё же финальная заглавная композиция — так звучали бы Pink Floyd, играй в них вместо охочих до денег британских хиппанов суровые немцы из Einstürzende Neubauten.

«Монгол Шуудан»

«Ремешок»

Основатель и бессменный лидер «Монгол Шуудан» Валерий Скородед вот уже 35 лет не меняет «коней» — благо, слушатели для изобретенного им «анархо-рока» (своего рода блатной шансон, пропущенный через гитарный дисторшн) не переводятся. Творческое кредо группы было сформулировано некогда честно и прямо: «мы против всех, мы за водку», каковому принципу коллектив и следует все эти годы, неустанно воспевая похождения частью придуманных, частью реальных героев, воевавших в Гражданскую под черным знаменем анархии.

Слушайте РЕМЕШОК — Монгол Шуудан на Яндекс Музыке

«Ремешок», как и большинство предыдущих альбомов группы, это смутно-концептуальный набор песен про некий революционный отряд, с одинаковым усердием бьющий и «комиссаров», и Колчака. По нынешним временам тема скользкая и даже, возможно, небезопасная, но компания слегка обрюзгших панков и примкнувшая к ним вокалистка Вика Безупречная подают свои анархо-частушки («тут с братвою паровоз едет на зачистку/мой миленочек матрос, а я анархистка!») с обезоруживающей наивностью компании советских пятиклассников, недавно посмотревших подряд «Новые приключения неуловимых» и «Свадьбу в Малиновке».

Kim Gordon

The Collective

70-летняя Ким Алтеа Гордон — настоящая живая легенда альтернативной сцены, бас-гитаристка и вокалистка великих Sonic Youth, коллаборатор Йоко Оно и Икуэ Мори, «самый крутой человек в любом данном помещении», по определению Адама Горовица из Beastie Boys. По этой причине второй ее сольный альбом (Sonic Youth официально распались в 2011 году после развода Гордон и ее партнера по группе и по жизни гитариста Терстона Мура) стал бы событием в любом случае, спустя пять лет после дебюта, многих удивившего и даже оставившего в недоумении. «Коллектив», в общих чертах основанный на бестселлере Дженнифер Иган «Конфетный дом», подтверждает умение «матери-настоятельницы» нойз-рока удивлять — и восхищать.

Слушайте The Collective — Kim Gordon на Яндекс Музыке

Прежде всего вновь полной непредсказуемостью музыки. Что Гордон не собирается продолжать эксплуатировать былые успехи и почивать на лаврах, было понятно уже после первого ее сольника. Тогда слушателям были предложены искаженные ритмы хип-хопа и трэпа, теперь же, как удачно определил звучание один западный критик, из колонок рвется грохот My Bloody Neubauten — пропущенный сквозь призму гитарного шума «индастриал» самого лютого замеса. Добавим к этому фирменный усталый «шпрехгезанг» нестареющей Ким и на выходе получаем пока что лучший альтернативный альбом года.

Александр Лаэртский и Карабас

«Как будто пришли в гости»

Скабрезный философ русского рока после перенесенного в 2011 году инсульта надолго замолчал (мини-альбом 2012 года «Женские житухи» в счет не берем) и даже собирался вовсе оставить музыку. Однако — сюрприз, сюрприз! — к своему 60-летию автор одинаково любимых и невежественным простонародьем, и столичными интеллектуалами песен про чудесное спасение молодой комсомолки и чудовищные кулинарные предпочтения «петлюрцев да бендерцев» вернулся с новыми сочинениями.

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