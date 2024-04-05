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СМИ сообщили о намерении Украины увеличить дальность полетов беспилотников

Bild: Украина хочет увеличить дальность полета беспилотников
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Фото: commons.wikipedia.com
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На фоне отсутствия ракет средней и большой дальности Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены получить на вооружение беспилотники с высоким радиусом действия. Об этом 4 апреля сообщила немецкая газета Bild.

«В отсутствие ракет средней и большой дальности Украина полностью переходит на беспилотную войну <...> В этом году десять производителей поставят вооруженные беспилотники, способные летать на расстояние до 2,5 тыс. км», — передает «РИА Новости».

В материале немецкого издания также сообщается, что украинское конструкторское бюро «Луч» разработало новый ударно-разведывательный беспилотник «Сокол-300». В Киеве заявили, что дальность его полета может достигать 3,3 тыс. км, а поднимаемый им вес доходит до 300 кг.

Однако в издании подчеркнули, что беспилотники не могут стать полноценной угрозой для России. Удары ВСУ по российским объектам не стоит воспринимать как показатель слабой работы противовоздушной обороны РФ, считает военный эксперт Ральф Тиле.

«Российская ПВО остается одной из лучших в мире», — приводит его слова журнал Focus.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 53 беспилотников в пяти регионах. Из них 44 были перехвачены в Ростовской области, в Краснодарском крае сбили шесть дронов, в Саратовской, Курской и Белгородской областях перехватили по одному.

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До этого, 3 апреля, концерн «Калашников» представил беспилотник «Скат-350М». Отмечалось, что дрон уже используется российскими военными. Так, в марте аппарат помог спецназу обнаружить в Харьковской области украинскую РСЗО RM-70, которую готовили к обстрелу Белгорода. В итоге российские силы оперативно ликвидировали установку.

Накануне, 2 апреля, «Калашников» показал применение барражирующего дрона-камикадзе «Куб». На кадрах представлена запись поражения наземных целей, сделанная с разведывательного дрона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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