«Калашников» показал беспилотник СКАТ 350 М на выставке в Петербурге
Концерн «Калашников» в среду, 3 апреля, представил на выставке передовых технологий обеспечения безопасности «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге беспилотник СКАТ 350 М.
В России этот беспилотный летательный аппарат представлен впервые. До этого разработку показали на выставке в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
По данным разработчика, размах одного крыла аппарата достигает 3,2 м, в движение его приводит электродвигатель. Скорость беспилотника — 120 км/ч, в полете он может провести четыре часа.
Подразделения Росгвардии уже используют СКАТ 350 М в зоне проведения спецоперации. В марте аппарат помог спецназу обнаружить в Харьковской области украинскую РСЗО RM-70, которую готовили к обстрелу Белгорода. В итоге российские силы оперативно ликвидировали установку.
Накануне, 2 апреля, «Калашников» показал применение барражирующего дрона-камикадзе «Куб». На кадрах представлена запись поражения наземных целей, сделанная с разведывательного дрона.
В ноябре 2023 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Кроме того, в начале ноября в зону проведения спецоперации поступила опытная войсковая часть ударных беспилотников «Ланцет» — продукция оружейного концерна «Калашников».