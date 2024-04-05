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Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 53 беспилотников в пяти регионах

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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За ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над пятью регионами России. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (один БПЛА), Курской (один БПЛА) и Белгородской (один БПЛА) областей, а также над территорией Краснодарского края (шесть БПЛА)», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

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Ранее в этот день губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о сбитом над Энгельсом беспилотнике. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.

В тот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массированной атаки БПЛА. По предварительным данным, силами ПВО было уничтожено более 40 целей в Морозовском районе.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных

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