Губернатор Саратовской области рассказал о сбитом над Энгельсом беспилотнике
В небе над Энгельсом уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом утром в пятницу, 5 апреля, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», — говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.
Ранее, 23 марта, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 украинских беспилотников над Брянской, Воронежской, Саратовской и Белгородской областями. Информацию о пострадавших и разрушениях Минобороны не привело.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.