Губернатор Ростовской области сообщил об отражении массированной атаки БПЛА

В Ростовской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в пятницу, 5 апреля, заявил губернатор региона Василий Голубев.

«В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА», — говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.

По предварительным данным, силами ПВО было уничтожено более 40 целей в Морозовском районе.

Голубев добавил, что в результате атаки была повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Ранее, 27 марта, в Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор региона сообщал о работе сил ПВО для обеспечения безопасности.

В ночь на 25 марта МО РФ сообщало о перехвате 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Ростовской областью.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.