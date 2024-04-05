Эксперты назвали причины возвращения в Россию IT-специалистов

Возвращение IT-специалистов в Россию связано с несколькими факторами. Об этом 5 апреля «Известиям» сообщил доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ к.э.н. Денис Жильцов.

«С увеличением количества санкций по отношению к нашей стране увеличиваются риски наших соотечественников как с трудоустройством за рубежом, так и банально с проживанием в недружественных странах. Второй фактор, немаловажный, кстати, это наличие большого количества льгот на российском рынке труда для сотрудников в IT-сфере. И третий фактор — это достаточно высокие заработные платы в России, к тому же IT-сфера нуждается в специалистах и устроится здесь в России куда проще, чем на высококонкурентном рынке, например, в Евросоюзе», — сказал он.

По словам доцента базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова к.э.н. Фариды Мирзабалаевой, еще одной причиной возвращения IT-специалистов в РФ можно назвать массовые увольнения в международных IT-компаниях.

«Численность уволенных специалистов составляют десятки тысяч. В таких условиях конкуренция за рабочие места выросла, а зарплатные предложения, хотя они и высокие, не являются привлекательными при росте стоимости аренды квартир и жизни в целом. Еще одна причина — многие специалисты работали на российские компании дистанционно. Сегодня наблюдается сокращение таких возможностей. Работодатель требует находиться на территории России по многим причинам», — сказала она.

Ранее в этот день Минцифры РФ сообщило, что в России количество IT-специалистов, задействованных в отрасли, увеличилось за 2023 год на 13% и составило 857 тыс. человек. По данным ведомства, две трети уехавших в 2022 году специалистов уже вернулись, в прошлом году оттока айтишников не наблюдалось. За 2023 год IT-индустрия стала одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики РФ, показатели отрасли продемонстрировали двузначные темпы роста.

21 марта стало известно, что к 2030 году в России планируют подготовить 1 млн специалистов в области IT. Таким образом, граждане повысят уровень цифровых компетенций, считает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.