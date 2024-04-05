Минцифры опровергло информацию о массовом отъезде IT-специалистов из РФ

В России количество IT-специалистов, задействованных в отрасли, увеличилось за 2023 год на 13% и составило 857 тыс. человек, сообщило 5 апреля Минцифры РФ.

«Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде IT-специалистов», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

По данным ведомства, две трети уехавших в 2022 году специалистов уже вернулись, в прошлом году оттока айтишников не наблюдалось. За 2023 год IT-индустрия стала одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики РФ, показатели отрасли продемонстрировали двузначные темпы роста.

«Объем отгрузки собственной продукции и услуг, являющийся наиболее значимым показателем состояния индустрии, в 2023 году вырос более чем на 30% и достиг 3 трлн рублей», — рассказали в министерстве.

Также специалисты активно пользуются мерами поддержки, в том числе IT-ипотекой: с мая 2022 года было выдано более 50 тыс. ипотечных кредитов.

21 марта сообщалось, что к 2030 году в России планируют подготовить 1 млн специалистов в области IT. Таким образом, граждане повысят уровень цифровых компетенций, считает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.