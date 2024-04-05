В РФ начали масштабную реконструкцию трассы М-3 «Украина»

В России началась масштабная реконструкция почти 60 км федеральной автодороги М-3 «Украина». На участке с 65-го по 86-й км уже стартовали подготовительные работы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщается на сайте правительства 5 апреля.

Трассу обновят с 65-го по 124-й км (от поселка Киевского до Малоярославца). Планируется расширение дороги для увеличения пропускной способности. Также проектом предусмотрено строительство 13 транспортных развязок, чтобы исключить пересечения с другими дорогами в одном уровне и обеспечить связанность территорий, сказал Хуснуллин.

«После завершения работ Москву, Наро-Фоминск, Балабаново, Обнинск, Малоярославец соединит современная и безопасная магистраль. Автомобилисты смогут намного быстрее и комфортнее добираться из Калуги и Брянска до Москвы. К тому же улучшится транспортная доступность крупнейших индустриальных парков Калужской и Московской областей, что станет мощным импульсом для социально-экономического развития регионов», — отметил зампред правительства.

Как указал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, на участок М-3 «Украина» с 65-го по 86-й км перебазировали модульный асфальтобетонный завод, который ранее был задействован при строительстве трассы М-12 «Восток».

Накануне, 4 апреля, сообщалось, что в Крыму на 89% завершили строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный. Общая протяженность автодороги составит 61,2 км. Новый маршрут представляет собой объезд крупных городов Черноморского побережья Крыма — Евпатории, Саки, а также озера Сасык-Сиваш.

3 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Сахалинской области заявил, что Сахалин необходимо связать мостом с материковой частью России, власти проработают этот вопрос.