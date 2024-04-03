Путин указал на необходимость связать Сахалин с материковой частью РФ мостом

Необходимо мостом связать Сахалин с материковой частью России, власти проработают этот вопрос. Об этом в среду, 3 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

«Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — сказал он.

До этого, 12 марта, российский лидер отметил, что строительство моста через Лену необходимо для развития Якутии. Путин объяснил, что это стало возможным благодаря жителям региона и тем, кто там работает. По его словам, население Якутска растет, из-за чего возникает необходимость развития транспортной инфраструктуры. Ранее, в ноябре прошлого года, президент указал, что строительство моста через Лену должно завершиться до 2028 года.

Мост через Лену пройдет от села Старая Табага (входит в границы Якутска) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Благодаря ему в Якутске будет создан транспортно-логистический узел, в котором сойдутся федеральные маршруты: речной, авиационный и железнодорожный, а также федеральные трассы «Вилюй», «Колыма» и «Лена».