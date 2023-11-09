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Мост через реку Лену в Якутии достроят до 2028 года

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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До 2028 года должно завершиться строительство моста через реку Лену в Якутии. Такое поручение кабинету министров отдал президент России Владимир Путин.

Оно содержится в перечне, опубликованном 7 ноября на сайте Кремля по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 5 сентября.

Правительство должно представить главе государства доклад до 1 марта 2024 года, а далее — отчитываться о реализации проекта раз в год, уточняет ИА SakhaNews.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, которые приводит ИА YakutiaMedia, президент подписал поручения по развитию крупных дальневосточных городов, в том числе Якутска и Нерюнгри. Николаев поблагодарил президента за «постоянную поддержку и доброе отношение к Республике Саха и ее жителям».

Мост через Лену пройдет от села Старая Табага (входит в границы Якутска) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Благодаря ему в Якутске будет создан транспортно-логистический узел, в котором сойдутся федеральные маршруты: речной, авиационный и железнодорожный, а также федеральные трассы «Вилюй», «Колыма» и «Лена».

После открытия моста, как ожидается, грузоперевозки в регионе вырастут в три раза, до 6 млн т в год. По предварительным данным, общая протяженность двухполосного вантового моста составит порядка 3 км, а протяженность подходов — около 11 км.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить приведение в нормативное состояние федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма».

5 сентября президент в режиме видеоконференции провел совещание по развитию дальневосточных городов — Анадыря, Магадана и Якутска, в ходе которого отдал распоряжение начать строительство автодорожного моста для круглогодичной переправы через реку Алдан на трассе «Колыма», а также начать строительство Ленского моста через реку Лена.

Позднее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что стоимость строительства Ленского моста не превысит 130 млрд рублей. Он отметил, что из федерального бюджета на Ленский мост необходимо выделить не менее 65 млрд рублей, не менее 50% инвестиций.

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