Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный готова почти на 90%

В Крыму на 89% завершили строительство трассы Симферополь – Евпатория – Мирный. Общая протяженность автодороги составит 61,2 км, сообщает пресс-служба республиканского правительства в четверг, 4 апреля.

В строительстве объекта задействованы 134 человека и 76 единиц техники. На данный момент рабочие устанавливают опоры наружного освещения, бортовой камень и укладывают верхний слой дорожного покрытия.

Как отмечает ИА SevastopolMedia, новый маршрут представляет собой объезд крупных городов Черноморского побережья Крыма — Евпатории, Саки, а также озера Сасык-Сиваш.