Платежное развлечение: в России возник ажиотажный спрос на видеокарты
Спрос на видеокарты в I квартале 2024 года увеличился на 30–50%, а цены выросли на 40%, свидетельствуют данные ритейлеров и «Яндекса». При этом ввозить их стало сложнее из-за санкций, говорят участники рынка. «Разогнать» продажи могли майнеры — из-за роста стоимости криптовалют, полагают специалисты. В качестве еще одной причины они называют всё большее внедрение искусственного интеллекта.
Платежное развлечение
Спрос на видеокарты по итогам I квартала 2024-го стал рекордным за последние три года, рассказали в «Ситилинке». Продажи этих устройств в январе–марте выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%, уточнил руководитель направления «Комплектующие» ритейлера Александр Ализар.
— В денежном выражении, по данным аналитиков, также заметен рост. В январе–марте 2024-го показатель увеличился на 53% относительно I квартала 2023 года, — добавил Александр Ализар.
Основные популярные бренды — это Palit и Gigabyte в ценовой категории от 30 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, отметили в компании.
В «М.Видео – Эльдорадо» также отметили рост спроса на видеокарты — за последний месяц этот показатель увеличился на 30% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярными стали такие бренды, как MSI, Gigabyte, Palit, Asus на чипах Nvidia 40-й серии, добавили в компании. Там уточнили, что стоимость импортных комплектующих в первую очередь зависит от цен поставщиков, колебаний курса валют и уровня инфляции.
— В марте мы продали ровно столько же видеокарт, сколько в феврале, при этом оборот вырос на 10%. Это связано с переключением покупателя на видеокарты среднего и высокого ценового сегмента, которые стали месяц к месяцу дешевле, — сообщили в Ozon.
При этом цены на ходовые высокопроизводительные видеокарты для ПК с начала марта выросли на 20–40%. Об этом свидетельствуют данные «Яндекса», который приводит динамику стоимости товаров на различных торговых площадках. Например, Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Aero подорожала на 24%, до 47 тыс. рублей, а девайс GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OC LHR — более чем на 40% (до 33 тыс.) Карта Palit RTX 4060 Ti DUAL прибавила в цене почти 40%, до 43 тыс. рублей.
Бюджетные модели (примерно до 15 тыс.) подорожали меньше — на единицы процентов, а стоимость некоторых моделей не изменилась.
О росте цен на топовые видеокарты на 20–40% говорит и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В сегменте самых производительных вариантов стоимость увеличилась в среднем на 15–20%, подсчитал директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей. В качестве причины он назвал изменения в работе зарубежных банков, многие из которых перестали принимать платежи из России.
— Старые маршруты поставок перестали работать, заказывать новые устройства стало гораздо сложнее и дороже. При этом стоки дистрибьюторов сокращаются, а компании, у которых есть запасы мощных видеокарт, поднимают ценники, — констатирует Петр Горбей.
Подарок майнеру
Участники рынка и эксперты, опрошенные «Известиями», называют несколько причин роста спроса на видеокарты и цен на них. Эльдар Муртазин согласен, что скачок стоимости связан с сокращением их поставок. Это вызвано проблемами с оплатой товарных партий — известно, что китайские банки теперь крайне тщательно проверяют платежи, так или иначе связанные с РФ, некоторые из них недавно отказались принимать юани от российских плательщиков, напоминает он. Из-за этого часть товара не могут отгрузить импортерам, а те, у кого были запасы, и те, кто все-таки смог получить заказанную партию, задирают цены на видеокарты.
Также, по его словам, на рынке закончились б/у видеокарты, от которых в прошлом году избавлялись майнеры, поскольку из-за низкого курса им стало невыгодно добывать криптовалюту. Соответственно, люди стали покупать дорогие новые устройства, говорит эксперт.
Один из участников рынка не исключает, что видеокарты вновь обрели популярность для майнеров. С начала января по середину марта капитализация мирового рынка криптовалюты выросла более чем на 150%, рост стоимости таких денег мог сделать их добычу вновь рентабельной, не исключил он.
Основным драйвером увеличения интереса к таким устройствам стала аудитория геймеров, которая пристально следит за новыми комплектующими, считает Александр Ализар из «Ситилинка». По мнению директора по закупкам направления электронной коммерции компании diHouse Алексея Мазева, рост спроса обусловлен развитием технологий искусственного интеллекта. Они теперь работают в том числе при использовании мощных графических адаптеров.
— Но надо понимать, что спрос вырос только на те типы видеокарт, которые требуются для работы ИИ, — уточнил он.
Увеличение стоимости видеокарт, скорее всего, спровоцировало нарушение логистических цепочек и схем оплаты товара, полагает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Это могло наложиться на рост спроса на графические адаптеры со стороны начинающих майнеров — хотя рентабельность добычи «монет» сейчас значительно ниже, чем несколько лет назад, отметил он. По его мнению, ситуация с ценами может стабилизироваться к началу лета. С таким прогнозом согласен и один из участников рынка электроники.