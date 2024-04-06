Платежное развлечение: в России возник ажиотажный спрос на видеокарты

Спрос на видеокарты в I квартале 2024 года увеличился на 30–50%, а цены выросли на 40% , свидетельствуют данные ритейлеров и «Яндекса». При этом ввозить их стало сложнее из-за санкций, говорят участники рынка. « Разогнать» продажи могли майнеры — из-за роста стоимости криптовалют, полагают специалисты. В качестве еще одной причины они называют всё большее внедрение искусственного интеллекта .

Платежное развлечение

Спрос на видеокарты по итогам I квартала 2024-го стал рекордным за последние три года , рассказали в «Ситилинке». Продажи этих устройств в январе–марте выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% , уточнил руководитель направления «Комплектующие» ритейлера Александр Ализар.

— В денежном выражении, по данным аналитиков, также заметен рост. В январе–марте 2024-го показатель увеличился на 53% относительно I квартала 2023 года , — добавил Александр Ализар.

Основные популярные бренды — это Palit и Gigabyte в ценовой категории от 30 тыс. рублей до 40 тыс. рублей , отметили в компании.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В «М.Видео – Эльдорадо» также отметили рост спроса на видеокарты — за последний месяц этот показатель увеличился на 30% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года . Наиболее популярными стали такие бренды, как MSI, Gigabyte, Palit, Asus на чипах Nvidia 40-й серии , добавили в компании. Там уточнили, что стоимость импортных комплектующих в первую очередь зависит от цен поставщиков, колебаний курса валют и уровня инфляции .

— В марте мы продали ровно столько же видеокарт, сколько в феврале, при этом оборот вырос на 10%. Это связано с переключением покупателя на видеокарты среднего и высокого ценового сегмента, которые стали месяц к месяцу дешевле , — сообщили в Ozon.

При этом цены на ходовые высокопроизводительные видеокарты для ПК с начала марта выросли на 20–40% . Об этом свидетельствуют данные «Яндекса», который приводит динамику стоимости товаров на различных торговых площадках. Например, Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Aero подорожала на 24%, до 47 тыс. рублей, а девайс GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OC LHR — более чем на 40% (до 33 тыс.) Карта Palit RTX 4060 Ti DUAL прибавила в цене почти 40%, до 43 тыс. рублей .

Бюджетные модели (примерно до 15 тыс.) подорожали меньше — на единицы процентов, а стоимость некоторых моделей не изменилась.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

О росте цен на топовые видеокарты на 20–40% говорит и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В сегменте самых производительных вариантов стоимость увеличилась в среднем на 15–20% , подсчитал директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей. В качестве причины он назвал изменения в работе зарубежных банков, многие из которых перестали принимать платежи из России .

— Старые маршруты поставок перестали работать, заказывать новые устройства стало гораздо сложнее и дороже . При этом стоки дистрибьюторов сокращаются, а компании, у которых есть запасы мощных видеокарт, поднимают ценники, — констатирует Петр Горбей.

Подарок майнеру

Участники рынка и эксперты, опрошенные «Известиями», называют несколько причин роста спроса на видеокарты и цен на них. Эльдар Муртазин согласен, что скачок стоимости связан с сокращением их поставок. Это вызвано проблемами с оплатой товарных партий — известно, что китайские банки теперь крайне тщательно проверяют платежи, так или иначе связанные с РФ, некоторые из них недавно отказались принимать юани от российских плательщиков, напоминает он. Из-за этого часть товара не могут отгрузить импортерам, а те, у кого были запасы, и те, кто все-таки смог получить заказанную партию, задирают цены на видеокарты.

Также, по его словам, на рынке закончились б/у видеокарты, от которых в прошлом году избавлялись майнеры, поскольку из-за низкого курса им стало невыгодно добывать криптовалюту . Соответственно, люди стали покупать дорогие новые устройства, говорит эксперт.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Один из участников рынка не исключает, что видеокарты вновь обрели популярность для майнеров. С начала января по середину марта капитализация мирового рынка криптовалюты выросла более чем на 150% , рост стоимости таких денег мог сделать их добычу вновь рентабельной, не исключил он.

Основным драйвером увеличения интереса к таким устройствам стала аудитория геймеров, которая пристально следит за новыми комплектующими , считает Александр Ализар из «Ситилинка». По мнению директора по закупкам направления электронной коммерции компании diHouse Алексея Мазева, рост спроса обусловлен развитием технологий искусственного интеллекта. Они теперь работают в том числе при использовании мощных графических адаптеров .

— Но надо понимать, что спрос вырос только на те типы видеокарт, которые требуются для работы ИИ , — уточнил он.

Фото: Global Look Press/Ingram Images