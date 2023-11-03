Несносный чип: цены на флагманские видеокарты в РФ могут вырасти на 15%

Цены на флагманские видеокарты могут вырасти на 15%, рассказали «Известиям» участники рынка. Это связано с тем, что США запретили ввоз топовой видеокарты RTX 4090 в Китай, страны СНГ и Ближнего Востока — популярные у ритейлеров каналы для закупок по параллельному импорту. При этом за три месяца видеокарты уже подорожали на 30% из-за дефицита графических адаптеров и курса валют. Ситуация стабилизируется только в начале следующего года, когда американская компания впустит новый чип — RTX 4080 Ti, полагают эксперты .

Почему в России поднимутся цены на видеокарты

Стоимость топовых графических ускорителей компании Nvidia — RTX 4090 — до конца года может увеличиться на 10—15% , рассказали «Известиям» несколько собеседников в ритейле. Это связано с тем, что правительство США запретило поставки графических адаптеров в несколько стран мира.

— На динамике цен сказывается, в том числе, нехватка этих адаптеров . Такая ситуация приводит к росту стоимости данного товара, — отметил собеседник «Известий» в одном из ритейлеров.

Схожие данные приводят и два других представителя торговли. «Известия» отправили запросы в «Марвел-Дистрибуцию», DiHouse, Merlion (вышеперечисленные компании занимаются ввозом устройств в Россию), а также в «М.Видео-Эльдорадо», Ozon, «Яндекс.Маркет», «Ситилинк» и Wildberries.

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Согласен с оценками и генеральный директор TelcomDaily Денис Кусков. По его данным, цены на графические адаптеры вырастут на 10% . В то же время аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что стоимость RTX 4090 увеличится не более чем на 7% .



Американские санкции на запрет поставки графических ускорителей начнут действовать с 17 ноября. Поэтому, по информации китайского портала MyDrivers, поставщики из КНР сейчас активно закупают эти адаптеры.

— В случае с RTX 4090 речь идет не о промышленной, а о потребительской видеокарте с гораздо большими тиражами выпуска. Не стоит также забывать, что видеокарты класса RTX XX90 — это не игровые адаптеры в чистом виде, американская компания позиционирует их как графические решения для профессионалов фото- и видеомонтажа , пусть и рекордно мощные в играх. Именно для этого такие видеокарты комплектуются избыточным для игр объемом памяти, который пригодится лишь в рабочих задачах, — сказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Справка «Известий» 17 октября правительство США запретило поставки мощных графических ускорителей, куда входит и топовое решение для видеоигр RTX 4090 сразу в несколько стран. В них входят Афганистан, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Белоруссия, Мьянма (Бирма), Камбоджа, ЦАР, КНР, Конго, Куба, Кипр, Египет, Эритрея, Грузия, Гаити, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Казахстан, КНДР, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Ливия, Макао, Молдова, Монголия, Оман, Пакистан, Катар, Россия, Саудовская Аравия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Тайвань, Таджикистан, Туркменистан, ОАЭ, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен и Зимбабве. Мера начнет действовать с 17 ноября.

Ситуация с адатерами RTX 4090 может привести к подорожанию и других моделей ускорителей , считает редактор 3DNews.ru Сергей Плотников. Если чипы от Nvidia совсем исчезнут из продажи, то цены пойдут вверх и на более дешевые аналоги, такие как RTX 4070, 4080 и обычную 4090. Вполне возможно, что вырастут в цене и видеокарты от AMD (американский производитель процессоров и видеокарт), полагает специалист.

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— Когда резкий рост цен отпугнет любителей игр от покупки RTX 4090, NVIDIA может выпустить «почти такую же», но уже не подпадающую под санкции RTX 4080 Ti, дебют «игровой спецверсии» точно будет востребован и состоится в начале 2024 года . Американская компания всё равно останется в выигрыше, однако геймерам придется отложить покупку до следующего года, — считает Евгений Харитонов.

Из-за чего уже поднялись цены

За последние несколько месяцев в России уже выросли цены на RTX 4090 . По данным компании DNS, вариант адаптера от Gigabyte (тайваньский производитель компьютерных комплектующих) еще в начале августа стоил 167 тыс. рублей, а сейчас его можно приобрести за 201 тыс .

— В начале октября для самой производительной версии игрового ПК мы рекомендовали GeForce RTX 4090 в одном из интернет-магазинов за 189 тыс. рублей. Сейчас же, заглянув в каталог этой торговой площадки, можно увидеть, что различные версии GeForce RTX 4090 стоят от 307 тыс . — таким образом, только за месяц они взлетели сразу на 27% , — рассказал Сергей Плотников.

Еще в июле , несмотря на рост курса доллара, флагманский чип от Nvidia стоил до 145 тыс. рублей . Но уже в августе произошло заметное повышение цен сначала у крупных сетевых ритейлеров, а в сентябре — на маркетплейсах. В результате сейчас эта видеокарта не продается дешевле 180 тыс. в официальной рознице , добавил Евгений Харитонов.

Фото: flickr.com

— На увеличение цены повлиял запрет на ввоз ряда графических ускорителей, необходимых для сложных вычислений. Например, еще недавно в Китае GeForce RTX 4090 стоили от 13 тыс. юаней. Сейчас же за видеокарту просят от 26 тыс. , — объяснил Сергей Плотников.

Запрет на поставки RTX 4090 в КНР спровоцировали резкий рост цен, как и при любом дефиците, — аналогичная ситуация была во время майнингового бума и дефицита полупроводников после остановки производств в период COVID-19. Для налаживания каналов поставок в обход американских санкций потребуется время, а экземпляров видеокарт RTX 4090 в мире гораздо меньше, чем более дешевых моделей , сказал Евгений Харитонов.