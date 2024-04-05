Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин анонсировал распространение СЭЗ на пострадавшие от обстрелов области
Мир
Потери импорта Украины из-за блокады границы в феврале составили $350–400 млн
Общество
Временно исполнять обязанности губернатора Чибиса будет его заместитель Аксёнова
Мир
На Украине сообщили о повреждении объектов энергетики в Одесской области
Общество
Суд удовлетворил иск ГП о взыскании 105 млрд рублей с владельцев ЧЭМК
Общество
Чибиса переведут для лечения в областную клиническую больницу
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Водяное на авдеевском направлении
Мир
СМИ узнали об обсуждении в НАТО приема Украины в обмен на уступку территорий РФ
Общество
Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах до 29 июня
Мир
Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля
Общество
Бастрыкин поручил передать дело о покушении на Чибиса в центральный аппарат СК РФ
Спорт
Главный тренер сборной Казахстана Адиев возглавил ФК «Ахмат»
Мир
Захарова пообещала, что РФ не будет церемониться со спонсорами кровопролития на Украине
Мир
Вылет самолета Azur Air из Пхукета в Сочи задержался из-за неисправности
Мир
В Иране снова пообещали отомстить Израилю за удар по консульству в Дамаске
Общество
В больницах Москвы остаются 37 человек после теракта в «Крокусе»

Администраторов Telegram-канала в Москве осудили на сроки от 5 до 8 лет

0
Фото: t.me/moscowcourts
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бутырский суд Москвы приговорил администраторов Telegram-канала «Что делать?» к срокам до 8 лет колонии. Об этом 5 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Уточняется, что 11 человек, администрировавших канал, обвинялись по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки») и п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Используя сервис коротких видеосообщений Tik-Tok и мессенджер Telegram, обвиняемые проводили информационно-агитационную кампанию в сети интернет, направленную на возбуждение ненависти либо вражды, а также иное вовлечение лиц в организации массовых беспорядков с целью воспрепятствовать проведению выборов депутатов Госдумы в 2021 году», — уточнила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram.

Каждый из них лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений в сетях общего пользования и сети интернет сроком на два года, добавили в ведомстве.

Так, Игорь Нагибин получил восемь лет колонии общего режима со штрафом в размере 15 тыс. рублей. Дмитрий Чебанов приговорен к 7,5 года лишения свободы, Вячеслав Абрамов и Ильдар Садриев — к 6,5 года, Дмитрий Ламанов, Игорь Кузнецов, Никита Крещук, Алексей Курлов и Алексей Яночкин — к 6 годам колонии. Жанна Чернова приговорена к 5 годам и 2 месяцам колонии.

Мария Платонова также получила наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 2 месяца, однако с отсрочкой на период ее беременности и достижения ребенком возраста 14 лет.

Частый случай: россияне начали оспаривать в судах порочащие посты в Telegram
Как выстроить защиту и почему ранее не выносились решения по таким делам

Ранее, 27 декабря, Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 14 годам лишения свободы администратора двух Telegram-каналов Феликса Елисеева по обвинению в госизмене и публичном оправдании терроризма. Уточнялось, что он признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024