Администраторов Telegram-канала в Москве осудили на сроки от 5 до 8 лет

Бутырский суд Москвы приговорил администраторов Telegram-канала «Что делать?» к срокам до 8 лет колонии. Об этом 5 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Уточняется, что 11 человек, администрировавших канал, обвинялись по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки») и п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Используя сервис коротких видеосообщений Tik-Tok и мессенджер Telegram, обвиняемые проводили информационно-агитационную кампанию в сети интернет, направленную на возбуждение ненависти либо вражды, а также иное вовлечение лиц в организации массовых беспорядков с целью воспрепятствовать проведению выборов депутатов Госдумы в 2021 году», — уточнила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram.

Каждый из них лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений в сетях общего пользования и сети интернет сроком на два года, добавили в ведомстве.

Так, Игорь Нагибин получил восемь лет колонии общего режима со штрафом в размере 15 тыс. рублей. Дмитрий Чебанов приговорен к 7,5 года лишения свободы, Вячеслав Абрамов и Ильдар Садриев — к 6,5 года, Дмитрий Ламанов, Игорь Кузнецов, Никита Крещук, Алексей Курлов и Алексей Яночкин — к 6 годам колонии. Жанна Чернова приговорена к 5 годам и 2 месяцам колонии.

Мария Платонова также получила наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 2 месяца, однако с отсрочкой на период ее беременности и достижения ребенком возраста 14 лет.

Ранее, 27 декабря, Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 14 годам лишения свободы администратора двух Telegram-каналов Феликса Елисеева по обвинению в госизмене и публичном оправдании терроризма. Уточнялось, что он признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.