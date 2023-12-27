В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену

Второй Западный окружной военный суд в Москве 27 декабря приговорил к 14 годам лишения свободы администратора двух Telegram-каналов Феликса Елисеева по обвинению в госизмене и публичном оправдании терроризма.

«Приговором суда стороннику одного из леворадикальных движений Елисееву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы», — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Как уточняется, Елисеев признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. При этом его уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Приговор еще не обжалован и не вступил в законную силу.

Накануне жителю Сахалина присудили 15 лет колонии строгого режима за государственную измену и подготовку диверсии. По данным информагентства, осужденный вступил в сговор со спецслужбами Украины и, действуя по их распоряжению, собирался совершить диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса региона (ТЭК).

До этого, 18 декабря, в Псковской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Крыма по делу о государственной измене в пользу Украины. Мужчина в период с августа по декабрь 2022 года на территории полуострова фотографировал и снимал личный состав, военную технику и позиции подразделений российской армии.