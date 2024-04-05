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В Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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За прошедшую неделю в Киевскую городскую детскую клиническую больницу (КГДКБ) № 1 поступило трое детей с признаками интоксикации наркотическими веществами в результате употребления шоколада из гуманитарной помощи. Соответствующее сообщение появилось 5 апреля на официальной странице больницы в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По сообщению врачей, 23 марта в больницу поступили двое детей «с проявлениями нарушения сознания, недомоганием, рвотой». Младшего из них определили в реанимацию. Уточняется, что накануне дети ели гуманитарный шоколад без маркировки на упаковке.

Через несколько дней в больницу поступил еще один ребенок, который съел подаренный отцу шоколад. Отмечалось, что он был в состоянии психомоторного возбуждения с галлюцинациями и рвотой, расширенными зрачками и пониженным мышечным тонусом.

Как выяснили специалисты, в первом случае шоколад содержал каннабис, во втором — псилоцибин.

Также сообщается, что полицией ведется расследование случаев отравления.

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17 февраля 2023 года украинский военнопленный Иван Василенко из Полтавы рассказал, что волонтеры вместе с гуманитарной помощью поставляют на фронт наркотики.. Он отмечал, что только в его взводе было человек пять, которые регулярно употребляли вместе с ним наркотические вещества, распивали алкоголь, а командиры закрывали на это глаза. Военнопленный также уточнил, что доставка на фронт происходила через волонтеров, поскольку их не досматривают. Помимо этого, Василенко рассказал, что те, кто возвращались из Польши, привозили не только наркотики, но и семена конопли, чтобы посадить их на позициях.

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