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Военнослужащим — участникам СВО вручили госнаграды и жилищные документы

Минобороны: военнослужащим — участникам СВО вручили госнаграды и жилищные документы
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Фото: Министерство обороны РФ
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Начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов вручил военнослужащим — участникам специальной военной операции (СВО) государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя имени Вишневского. Об этом 5 апреля сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как следует из видеокадров, на церемонии присутствовали родственники военнослужащих, медработники.

Военнослужащие получили 35 госнаград, среди них, в частности, 16 орденов Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, семь медалей «За храбрость» II степени, медаль Суворова и 10 медалей «За отвагу».

«В новых местах военной службы всё готово к вашему прибытию, решены жилищные вопросы, проработаны вопросы транспорта и медицинского обеспечения. Министерство обороны Российской Федерации обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения вами военной службы», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что каждый пройдет военно-врачебную комиссию и получит документы для установления и получения социальных льгот и гарантий

Со своей стороны руководитель департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны Артем Святненко заверил военнослужащих, что в его ведомстве постоянно работает оперативная группа. Проделанная работа позволит создать условия военнослужащим для дальнейшей комфортной службы.

Более 60 военнослужащим, решившим продолжить службу, прошедшим реабилитацию и профессиональную переподготовку, вручены жилищные документы. На базе госпиталя открыт консультационный пункт по теме жилищного обеспечения для проходящих лечение военнослужащих — участников спецоперации. Это позволит оперативно решать жилищные вопросы, которые появляются у военных, пока они находятся в госпиталях.

Сбор и подачу документов выполнят сотрудники органов жилищного обеспечения непосредственно в лечебном учреждении.

Как рассказал один из награжденных, он отправился в зону спецоперации с Дальнего Востока, где живет его семья. Однако во время лечения ему предложили продолжить службу в одном из военкоматов Москвы.

«Предложили остаться в Москве, в военкомате, на более высокой должности, чем я занимаю. Я согласился», — отметил мужчина.

Далее к нему пришел представитель Минобороны, предложил посмотреть варианты служебного жилья, предоставил фотографии. Военнослужащий отметил, что служебная квартира после ремонта, в нее можно сразу заезжать.

Путин призвал «не жадничать» при поддержке семей участников СВО
На встрече с главой Ставрополья президент также обратил внимание на удручающее состояние местных школ

Ранее, 3 апреля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что помощь государства участникам СВО должна оказываться своевременно и в полном объеме. По его словам, эта задача всегда находится в центре внимания кабмина.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ внести изменения в законодательство для освобождения военнослужащих СВО от процентов по кредитам на время кредитных каникул. Месяцем ранее Мишустин рассказал, что правительство направит грант в размере 18 млрд рублей фонду «Защитники Отечества» для содействия в решении жизненных ситуаций участников спецоперации на Украине и их семей.

С 1 февраля 2024 года в России повысили различные социальные пособия и выплаты, которые ежегодно получают федеральные льготники: инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации, обладатели боевых наград и другие.

Спецоперация по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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