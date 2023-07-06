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Путин призвал «не жадничать» при поддержке семей участников СВО

На встрече с главой Ставрополья президент также обратил внимание на удручающее состояние местных школ
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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Семьи участников специальной военной операции необходимо поддерживать в полной мере — «здесь жадничать не нужно», заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым 6 июля. Также они обсудили успехи местного сельского хозяйства, привлечение инвестиций и ремонт обветшавших школ.

Что обсуждалось на встрече

Главное внимание на встрече было уделено экономическому состоянию Ставропольского края. Президент заметил, что по основным показателям у региона всё стабильно. При этом он отметил рост промышленного производства. «Я уже не говорю про сельское хозяйство: в разы выше, чем в среднем по России. У вас 36%-ный рост за предыдущие два года. Это очень солидно, очень значимо», — заявил глава РФ. Владимир Владимиров отметил, что это заслуга Минсельхоза, а не его. «Общая», — подчеркнул президент.

Губернатор также рассказал, что на Ставрополье ранее не выращивали картофель, а благодаря программе мелиорации — то есть улучшения свойств земли — уже собрали 600 тыс. т. Владимир Путин поинтересовался, вкусная ли картошка. В ответ руководитель региона пообещал в следующий раз привезти ее. «Как в Белоруссии?» — отреагировал президент. «Я думаю, что лучше», — уточнил Владимир Владимиров.

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Также российский лидер поинтересовался, как обстоят дела с инвестициями в крае. По словам главы региона, в пять ключевых проектов — в том числе по сельскому хозяйству и туризму — за 2021–2022 годы вложено 123 млрд рублей и создано 3,5 тыс. рабочих мест. «К 2030 году мы должны выйти на средние показатели по России по заработной плате, по валовому региональному продукту на душу населения. То есть эти два показателя мы должны «вытащить», — сказал ставропольский губернатор.

Во время беседы обсуждалась и поддержка родственников участников СВО. За прошлый год регион направил на соответствующие цели 3,8 млрд рублей. «Я не говорю про крыши, про теплую воду, про устройство в детский садик, про то, чтобы питание бесплатное было и так далее. Здесь же потом встали вопросы помощи по мобилизации — 683 млн направили», — сообщил глава края. Владимир Путин отметил, что поддерживать родственников военных действительно нужно в полной мере. «Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям», — подчеркнул глава государства.

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Кроме этого, на встрече обсуждались и проблемы региона. В частности, президент обратил внимание на неудовлетворительное состояние местных школ, отметив, что этот вопрос нельзя пускать на самотек. «Есть еще один проект — это строительство и реновация школ. Надо, конечно, на это обратить внимание — чего вы там запускаете? 63% в неудовлетворительном состоянии. Запускать нельзя», — сказал Владимир Путин. Глава региона сообщил, что сейчас в крае в неудовлетворительном состоянии находится 51 школа, их капитально отремонтируют.

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