Реклама
Прямой эфир
Политика
Правительство РФ утвердило стратегию развития фармпромышленности
Экономика
Мишустин заявил о продлении мер поддержки экспорта до 2030 года
Мир
НАТО выступило против заморозки конфликта на Украине
Мир
Погранслужба Украины задержала священника УПЦ
Происшествия
ФСБ пресекла попытку петербуржца отправиться служить в ВСУ
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Новгородской области Никитиным
Армия
Минобороны РФ сообщило об активных наступательных действиях ВСУ на двух направлениях
Общество
В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби
Мир
Блинкен на встрече с Си Цзиньпином заверил, что США не поддерживают независимость Тайваня
Политика
Песков назвал инспекции ООН вблизи Каховской ГЭС затруднительными из-за обстрелов
Мир
В Кремле заявили о намерении РФ и Белоруссии противостоять попыткам дестабилизации
Авто
В России начались продажи компактного седана Suzuki Ciaz
Происшествия
Число пострадавших при обстреле Волновахи в ДНР увеличилось до 20

Путин поручил решить проблему с качеством воды в Новгородской области

На встрече с губернатором также обсуждались низкие показатели газификации и высокая смертность в ДТП
0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новгородской области необходимо заняться решением вопроса качества воды в регионе, заявил Владимир Путин на встрече с главой субъекта Андреем Никитиным. Вместе с тем президент похвалил местные власти за хорошие показатели по строительству и инвестициям. Во время беседы, которая прошла в Кремле 19 июня, также поднимались вопросы, связанные с ремонтом школ и смертностью на дорогах.

Что обсуждалось на встрече

Президент обратил внимание на хорошие показатели Новгородской области по строительному сектору и инвестициям. «Так что есть чем отчитаться и чему порадоваться. Но есть и вопросы проблемного характера», — сказал президент.

Губернатор области заметил, что в этом году региону удалось полностью решить проблему обманутых дольщиков — «все люди получили жилье». Кроме того, субъект с опережением ликвидирует аварийный фонд. Однако Андрей Никитин отметил, что по этому вопросу «работы еще очень много».

Оценивая материальное положение населения, глава региона сообщил, что Новгородская область занимает пятое место в стране по темпам роста реальных доходов. Также, по его словам, существенно снизился уровень бедности. Вместе с тем Андрей Никитин отметил и низкий уровень безработицы — 3,1%. «Дефицит получается рабочих рук», — заявил президент.

Время открывать банки: Путин призвал российский бизнес начать работу в Крыму
Как власти намерены поддержать предпринимательскую инициативу на полуострове

К сложным вопросам Андрей Никитин также отнес уровень газификации региона — сейчас он достигает всего 55%. «Для Центральной России это, конечно, очень мало», — заявил он. Однако за пять лет область планирует подключить столько же населенных пунктов, сколько за все предыдущие 50.

Президент также поручил губернатору Новгородской области заняться решением вопроса качества воды в регионе. Эта тема, по его словам, капиталоемкая и требует времени, но упускать ее из виду нельзя.

Путин призвал главу Приамурья оперативно реагировать на угрозы пожаров
И обратил внимание на дефицит мест в школах и детсадах на встрече с руководителем Новосибирской области

Кроме того, сейчас в обновлении нуждается 63% школ, заметил президент. На уровне региона активно реализуется программа по реконструкции зданий. Ожидается, что почти 30 образовательных учреждений уже будут отремонтированы. «Нам не так много нужно новых школ, у нас не так растет население. Нам очень важно отремонтировать школы в наших районных центрах», — подчеркнул Андрей Никитин.

Владимир Путин также поинтересовался, чем можно объяснить высокую смертность в ДТП. По данным губернатора, это связано с федеральными дорогами. «У нас трасса М-10 проходит, там коллеги планируют большие работы, и она сейчас расширяется активно. То есть в основном, если посмотреть внутри этой статистики, это М-10 и то, что там надо просто проводить мероприятия по безопасности», — пояснил глава субъекта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023