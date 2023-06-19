Путин поручил решить проблему с качеством воды в Новгородской области

Новгородской области необходимо заняться решением вопроса качества воды в регионе, заявил Владимир Путин на встрече с главой субъекта Андреем Никитиным. Вместе с тем президент похвалил местные власти за хорошие показатели по строительству и инвестициям. Во время беседы, которая прошла в Кремле 19 июня, также поднимались вопросы, связанные с ремонтом школ и смертностью на дорогах.

Что обсуждалось на встрече

Президент обратил внимание на хорошие показатели Новгородской области по строительному сектору и инвестициям. «Так что есть чем отчитаться и чему порадоваться. Но есть и вопросы проблемного характера», — сказал президент.

Губернатор области заметил, что в этом году региону удалось полностью решить проблему обманутых дольщиков — «все люди получили жилье». Кроме того, субъект с опережением ликвидирует аварийный фонд. Однако Андрей Никитин отметил, что по этому вопросу «работы еще очень много».

Оценивая материальное положение населения, глава региона сообщил, что Новгородская область занимает пятое место в стране по темпам роста реальных доходов. Также, по его словам, существенно снизился уровень бедности. Вместе с тем Андрей Никитин отметил и низкий уровень безработицы — 3,1%. «Дефицит получается рабочих рук», — заявил президент.

К сложным вопросам Андрей Никитин также отнес уровень газификации региона — сейчас он достигает всего 55%. «Для Центральной России это, конечно, очень мало», — заявил он. Однако за пять лет область планирует подключить столько же населенных пунктов, сколько за все предыдущие 50.

Президент также поручил губернатору Новгородской области заняться решением вопроса качества воды в регионе. Эта тема, по его словам, капиталоемкая и требует времени, но упускать ее из виду нельзя.

Кроме того, сейчас в обновлении нуждается 63% школ, заметил президент. На уровне региона активно реализуется программа по реконструкции зданий. Ожидается, что почти 30 образовательных учреждений уже будут отремонтированы. «Нам не так много нужно новых школ, у нас не так растет население. Нам очень важно отремонтировать школы в наших районных центрах», — подчеркнул Андрей Никитин.

Владимир Путин также поинтересовался, чем можно объяснить высокую смертность в ДТП. По данным губернатора, это связано с федеральными дорогами. «У нас трасса М-10 проходит, там коллеги планируют большие работы, и она сейчас расширяется активно. То есть в основном, если посмотреть внутри этой статистики, это М-10 и то, что там надо просто проводить мероприятия по безопасности», — пояснил глава субъекта.