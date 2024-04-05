В РФ представили новый отечественный двигатель внутреннего сгорания

В Москве на выставке «Мотовесна» представили новый отечественный двигатель внутреннего сгорания Gimura 1000s. Об этом 5 апреля сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Разработкой мотора занимались энтузиасты из Казани во главе с Рустемом Зариповым, который также является инвестором проекта.

Рабочий объем Gimura 1000s составляет 1,0 л, агрегат развивает 105 л.с. (106 Нм), мощность турбированной версии достигает 215 л.с. Мотор полностью алюминиевый и весит 60 кг. Отливки для него изготавливаются самостоятельно, коленвал и распредвал заказывают у подрядчиков, форсунки и дроссельная заслонка были взяты с мотора АвтоВАЗа. Общий уровень локализации составляет 75%.

Двигатель предназначен для легкой техники, такой как квадроциклы и снегоходы. Для автомобилей мотор также может подойти, однако из-за низкого показателя крутящего момента нагрузка на агрегат окажется избыточной, что приведет к повышенному расходу топлива и сокращению ресурса, говорится в сообщении.

Производство Gimura 1000s планируется запустить в Казани в 2025 году, на первом этапе выпуск составит 300 единиц в месяц. Проект может выйти на окупаемость за три года, на него уже потрачено более 100 млн рублей, однако для постройки завода потребуется еще минимум 500 млн рублей, сейчас для этого ищутся соинвесторы.

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