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В Петербурге ликвидировали производителя грузовиков Scania и MAN

«Деловой Петербург»: в РФ прекратил деятельность производитель Scania и MAN
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В Санкт-Петербурге 1 апреля прекратила деятельность компания «Трак Продакшн Рус», которая была основана в 2016 году и являлась основным производственным активом по выпуску грузовиков под марками MAN и Scania в России. Об этом 5 апреля сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные «Контур.Фокус».

Отсутствие работ на заводе подтвердили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Предприятие ушло в простой в марте 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих. В компании предполагали, что на восстановление цепочек логистики ей потребуется от 3 до 6 месяцев. Этого не произошло, как предполагается, из-за иностранных санкций в отношении РФ.

Мощности петербургского предприятия были рассчитаны на выпуск до 7,5 тыс. Scania и 6 тыс. MAN в год, но реальные объемы производства были ниже в несколько раз, отмечает издание.

В 2022 году MAN и Scania (входят в концерн Traton, подконтрольный Volkswagen Group) заявили о продаже своих дилерских центров в России. «Скания-Русь» получила статус независимого эксклюзивного дистрибьютора и сменила название на «БВГ». Компания «МАН Трак энд Бас Рус» продолжает работу на отечественном рынке под наименованием «МТБР». Scania и MAN являлись крупнейшими европейскими поставщиками грузовых автомобилей в Россию, в 2021 году они совокупно занимали более 12% отечественного рынка.

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5 марта сообщалось, что в феврале в России было реализовано 10,2 тыс. новых грузовых автомобилей. По сравнению с январем продажи выросли на 35,8%, а по отношению к февралю прошлого года — на 18,4%. Самыми продаваемыми грузовиками второй месяц подряд стали китайские Sitrak.

15 февраля стало известно, что немецкий концерн Daimler Truck AG в 2024 году вышел из капитала КамАЗа. По словам главы челнинского автогиганта Сергея Когогина, Mercedes-Benz Group AG не участвует в жизни российской компании с февраля 2022 года. Daimler держал 15% акций КамАЗа.

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