Автомобили российского бренда Solaris получат новый логотип

Для автомобилей нового российского бренда Solaris, которые являются переименованными Hyundai и Kia, подготовили новый логотип. В Федеральный институт промышленной собственности подана патентная заявка на его регистрацию, обратил внимание «Журнал Авто.ру» 5 апреля.

На этапе начала производства на автомобилях Solaris был изображен логотип, представляющий вписанное в овал название бренда на темном фоне. Его заменят литерой S, стилизованной под овал. Новые шильдики начнут устанавливать на радиаторные решетки и рули автомобилей уже в ближайшее время, подтвердили в AGR.

Заявка подана от лица ООО «АГР» с адресом в Калуге, компании принадлежит экс-завод Hyundai в Санкт-Петербурге, где выпускаются машины Solaris. Также в структуры AGR входит расположенное в Калуге бывшее предприятие Volkswagen.

Ранее в этот день компания AGR раскрыла цены на модельную линейку петербургского бренда Solaris. Прайс-листы на машины, которые являются переименованными Hyundai и Kia, появились на официальном сайте производителя.

13 февраля было объявлено, что бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, приобретенный российской компанией «Арт-Финанс», переименован в «Автозавод АГР». 22 февраля компания AGR Automotive Group анонсировала выпуск и продажи автомобилей четырех моделей под брендом Solaris.