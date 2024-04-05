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Главный тренер сборной Казахстана Адиев возглавил ФК «Ахмат»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Магомед Адиев возглавил футбольный клуб «Ахмат» из Грозного. Об этом 5 апреля говорится в сообщении на сайте команды.

«Магомед Мусаевич родился в городе Грозном. В разные годы Адиев выступал за родной клуб, выигрывал с ним Кубок России. Он также работал ассистентом главного тренера грозненцев, был главным тренером второй команды», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что наставник будет совмещать работу в российском клубе и сборной Казахстана, которой он руководит с 2022 года. Срок его контракта не называется.

46-летний специалист был главным тренером второй команды с 2013 по 2017 годы и работал в тренерском штабе основы в 2018 и 2019 годах. Также он возглавлял махачкалинский «Анжи», ростовскую «Чайку» и клуб из Казахстана «Шахтер», представляющий Караганду.

Накануне, 4 апреля, после поражения «Ахмата» от «Оренбурга» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 0:1 Мирослав Ромащенко подал в отставку. Он работал с командой с августа 2023 года, а контракт был рассчитан до лета 2026 года.

В чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) команда располагается на 12-м месте с 20 очками. В 23-м туре «Ахмат» примет на домашнем поле московский «Локомотив».

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3 апреля петербургский «Зенит» одержал победу над столичным «Спартаком» в полуфинальной игре Пути РПЛ Кубка России. Подопечные Сергея Семака выиграли со счетом 1:2 благодаря дублю бразильского игрока Педро, отличившегося на 55-й и 65-й минутах матча. У «красно–белых» отметился голом Манфред Угальде. Ответная встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 17 апреля.

В то же день гол чилийского форварда Виктора Давилы из московского ЦСКА принес победу клубу в матче полуфинала Пути РПЛ против калининградской «Балтики». Встреча закончилась со счетом 1:0. Ответный матч состоится в Москве 16–18 апреля. Армейцы являются действующими обладателями трофея.

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