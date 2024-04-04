Реклама
Прямой эфир
Экономика
Бюджет получил 884 млрд неучтенных в прогнозе доходов в 2023 году
Политика
Полянский указал на двойные стандарты стран Запада при оценке удара по Дамаску
Общество
Минюст сообщил о процедуре согласования законопроекта о преследовании
Происшествия
На трассе М-4 «Дон» опрокинулся бензовоз
Мир
Американка погибла при нападении слона во время сафари в Замбии
Мир
Швейцария не определила дату и место проведения мирной конференции по Украине
Происшествия
На станции Щербинка в Новой Москве мужчина застрял между перроном и поездом
Спорт
«Зенит» одержал победу над «Спартаком» в полуфинале Кубка России
Общество
В России предложили ввести статью за преследование
Экономика
ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства
Общество
В России на 87% вырос спрос на галоши
Мир
Посол Антонов посоветовал США «отринуть иллюзии» для улучшения отношений с РФ
Мир
В Израиле рассказали о причинах задержки начала операции в Рафахе
Общество
В радиочастотном центре «Известиям» рассказали о причинах сбоя в работе WhatsApp
Спорт
Единственный гол помог ЦСКА обыграть «Балтику» в матче Кубка России
Мир
РФ не примет участие в конференции по Украине

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» в полуфинале Кубка России

Дубль Педро принес «Зениту» победу над «Спартаком» в Кубке России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» по результатам матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоялась 3 апреля в столице. Игра завершилась со счетом 2:1.

Победу команде гостей принес 18-летний вингер Педро Энрике, оформивший дубль на 55-й и 65-й минутах матча. У клуба из Москвы единственный гол забил Манфред Угальде на 12-й минуте.

«Вингер уничтожил оборону красно-белых дриблингом, в первом тайме зарядил в штангу, а после перерыва забил один приличный мяч и второй — шедевральный. Этого хватило для победы команды Сергея Семака», ― пишет «Спорт-Экспресс».

Игра началась после символического первого удара Артема Донскова и Ислама Халилова, 15-летних гардеробщиков концертного зала «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел крупный теракт. Также болельщики «Зенита» провели акцию в память о погибших.

Ответная встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 17 апреля.

С первого дубля: как «Зенит» победил «Спартак» в Кубке России
Из турнира вылетел «Локомотив» и все клубы первой лиги

Также вечером 3 апреля Виктор Давила из московского ЦСКА принес победу футбольному клубу в матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России против калининградской «Балтики». Встреча закончилась со счетом 1:0.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024