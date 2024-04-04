«Зенит» одержал победу над «Спартаком» в полуфинале Кубка России
Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» по результатам матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоялась 3 апреля в столице. Игра завершилась со счетом 2:1.
Победу команде гостей принес 18-летний вингер Педро Энрике, оформивший дубль на 55-й и 65-й минутах матча. У клуба из Москвы единственный гол забил Манфред Угальде на 12-й минуте.
«Вингер уничтожил оборону красно-белых дриблингом, в первом тайме зарядил в штангу, а после перерыва забил один приличный мяч и второй — шедевральный. Этого хватило для победы команды Сергея Семака», ― пишет «Спорт-Экспресс».
Игра началась после символического первого удара Артема Донскова и Ислама Халилова, 15-летних гардеробщиков концертного зала «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел крупный теракт. Также болельщики «Зенита» провели акцию в память о погибших.
Ответная встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 17 апреля.
Также вечером 3 апреля Виктор Давила из московского ЦСКА принес победу футбольному клубу в матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России против калининградской «Балтики». Встреча закончилась со счетом 1:0.