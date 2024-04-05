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Спортивные выходные с «Известиями»

Полуфинал хоккейного Кубка Гагарина, московское дерби в РПЛ, турнир претендентов по шахматам и другие события
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Фото: пресс-служба ХК «Металлург»
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Хоккей

Кубок Гагарина. Полуфинал. Вторые и третьи матчи

Меньше месяца осталось до завершения сезона КХЛ, ставшего одним из самых увлекательных в 16-летней истории лиги. Шансы на Кубок Гагарина нынешней весной остаются уже только у четырех команд, которые на этой неделе начали полуфинальные серии.

В ближайшие сутки в Магнитогорске состоится второй матч серии местного «Металлурга» и екатеринбургского «Автомобилиста», а в последний день недели они проведут третью встречу в столице Свердловской области. Пока счет 1:0 в пользу «Магнитки».

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А ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» уже сыграли две встречи. В обеих домашние победы одержали «железнодорожники», и теперь команды при счете 2:0 переезжают в Челябинск, где «Трактор» 6 апреля попытается сократить отставание. Серии проходят до четырех побед одной из команд.

5 апреля, 17:00, «Арена Металлург» (Магнитогорск). 6 апреля, 14:30, «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск). 7 апреля, 14:30, стадион «Уралец» (Екатеринбург). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Футбол

Чемпионат России. «Динамо» — «Спартак»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Матч «Динамо» — «Спартак»

Московское дерби двух принципиальных соперников станет центральным матчем предстоящего 22-го тура РПЛ. Фаворитом считается «Динамо», которое имеет более успешные результаты в этом сезоне и показывает гораздо более качественный футбол. Бело-голубые идут третьими — недалеко от лидирующего «Зенита». Для борьбы за чемпионство им нужно побеждать застрявший на шестом месте и пребывающий в кризисе «Спартак», но красно-белые уже не раз доказывали, что способны победить, когда в них мало кто верит. Поэтому предстоящий матч обещает быть крайне непредсказуемым.

7 апреля, 19:30, «ВТБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Шахматы

Турнир претендентов

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Шахматист Ян Непомнящий

Традиционное соревнование за право сыграть за шахматную корону в этом году проходит в Торонто. От России у мужчин участие принимает Ян Непомнящий, который уже дважды побеждал в турнире претендентов. Но оба раза это оборачивалось поражениями в матчах за звание чемпиона мира — в 2021 году от норвежца Магнуса Карлссена, в 2023 году — от китайца Дина Лижэня, что особенно обидно, так как наш гроссмейстер очень долго лидировал в том противостоянии. Теперь в схватке с другими звездами он попытается добиться права на еще одну попытку завоевать корону, отобрав ее у 17-го чемпиона мира.

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Его соотечественница Цзюй Вэньцзюнь владеет аналогичным титулом у женщин. И за право сыграть с ней в Торонто также проходит турнир претенденток, в котором участвуют две россиянки — Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Первый тур прошел 4 апреля. Последний 14-й состоится 21 апреля, а сутки спустя в один день с закрытием в случае необходимости состоится тай-брек.

5–7 апреля, 21:30, 2–4 туры. Зал Great Hall (Торонто, Канада). Прямые трансляции в «Одноклассниках»

Лыжные гонки

Кубок России. Финал

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Фото: ТАСС/Zuma
Лыжник Александр Большунов

В условиях отстранения наших спортсменов от международных соревнований Кубок России стал главным турниром для лыжников в сезоне. Он стартовал в ноябре, а в конце этой недели завершится его финальный этап. В городе Кировск Мурманской области звезды во главе с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой разыграют четыре последних комплекта медалей у мужчин и женщин — в индивидуальной гонке и масс-старте.

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5 апреля, индивидуальные гонки: 11:00, женщины; 13:00, мужчины. 7 апреля, масс-старты: 10:00, женщины; 11:00, мужчины. Лыжный стадион «Тирвас» (Кировск). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Вольная и греко-римская борьба

Олимпийская квалификация

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российские борцы — одни из немногих, кто еще сохраняет шансы поехать в нейтральном статусе на Олимпиаду-2024 в Париже и побороться там за медали. Хотя и с ними есть нюансы — на этой неделе прогремел скандал с недопуском до олимпийской квалификации нашего звездного вольника Абдулрашида Садулаева. Тем не менее 14 наших спортсменов в вольной, греко-римской и женской борьбе доедут до Баку, где в предстоящие выходные пройдет окончательный розыгрыш олимпийских лицензий в Париж среди европейских претендентов.

5 апреля, греко-римская борьба: 12:30, предварительные схватки; 19:30, схватки за лицензии. 6 апреля, женская борьба: 12:30, предварительные схватки; 19:30, схватки за лицензии. 7 апреля, вольная борьба: 12:30, предварительные схватки; 19:30, схватки за лицензии. Национальный гимнастический зал (Баку, Азербайджан). Прямые трансляции на «Матч! Страна» и «Матч! Боец»

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