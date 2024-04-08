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Мусор из избы: отказаться от бумажных платежек за ЖКУ смогут все россияне

Госдума готовится поддержать проект поправок в Жилищный кодекс, чтобы сократить бюджетные траты регионов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Электронные платежки за ЖКУ распространят на всю страну — россияне смогут отказаться от бумажного варианта, написав соответствующее заявление. Такой законопроект депутатов «Единой России» от Краснодарского края поддержали комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ. На безбумажную технологию, вероятно, перейдет молодежь, которая активно пользуется гаджетами, а вот пенсионеры могут выступить и за сохранение привычного формата, полагают эксперты.

Соблюсти права

Госдума может поддержать законопроект заксобрания Краснодарского края с поправками в Жилищный кодекс, которым предлагается изменить способ информирования россиян об оплате за услуги ЖКУ. Документ одобрила думская комиссия по обеспечению жилищных прав граждан.

Законопроект направлен на создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капремонт альтернативным способом — посредством получения документов в электронной форме, говорится в заключении комиссии, с которым ознакомились «Известия».

счетчики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В документе отмечается, что законопроект решает проблему несовпадения места проживания плательщика с адресом жилого помещения, за содержание которого выставляется счет. Кроме того, реализация инициативы будет способствовать экономии бюджетных средств регионов.

Комиссия обращает внимание на то, что законопроект соответствует принятым ранее судебным решениям. Речь идет о постановлении пленума Верховного суда, в котором говорится, что на потребителя коммунальных услуг не может быть возложена обязанность по получению документа только в бумажном виде или исключительно в электронном. Также определением Конституционного суда установлено, что дублирование платежных документов в электронной форме будет способствовать созданию условий для исполнения обязательств плательщиками.

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Документ был внесен в Госдуму 9 марта за подписью спикера заксобрания Краснодарского края Юрия Бурлачко. В пояснительной записке авторы инициативы приводят расчеты с растущими расходами на бумажные платежки. Так, согласно смете административно-хозяйственных расходов регионального оператора, стоимость агентских услуг с 2021 года выросла более чем втрое — с 31,3 млн до 75 млн в 2023-м. На этот год на указанные цели предусмотрено уже 100 млн рублей.

Государственная дума
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме экономии средств инициатива также поможет сохранить лесные насаждения. Например, только в Краснодарском крае проживает 1,1 млн абонентов, которым направляются платежные документы в бумажном виде. Если половина из них перейдет на электронную доставку платежного документа, то в год будет сохранено более 130 деревьев, считают депутаты заксобрания региона.

«Известия» направили запрос в Минцифры с просьбой прокомментировать перспективы поддержки инициативы.

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В настоящее время законопроект законодательного собрания Краснодарского края рассматривается Минстроем с учетом мнения всех участников жилищных отношений, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Ранее оба ведомства поддерживали аналогичное предложение.

Сохранить выбор

Сегодня бумажные платежки направляются по месту нахождения помещения, однако оно зачастую не совпадает с адресом проживания собственника. Это затрудняет возможность получения им платежного документа, пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от ЛДПР Владимир Кошелев. Он также отметил, что средства на оплату услуг по подготовке и доставке квитанций выделяются из региональных бюджетов.

оплата ЖКХ
Фото: ТАСС/Максим Коротченко

— Внедрение альтернативного способа направления платежек в электронном виде при наличии заявления собственников позволит значительно снизить финансовую нагрузку на бюджеты субъектов и увеличит процент доставки таких документов. Это в свою очередь повысит объем поступающих платежей, — добавил парламентарий.

С этим мнением согласна зампред комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат от «Единой России» Светлана Разворотнева.

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— Хорошо, если у граждан появится возможность выбирать, какой способ оплаты для них предпочтительнее. Не случайно Конституционный суд в своем определении отметил, что появление электронной формы платежек создаст условия для исполнения обязательств плательщиками, — отметила депутат.

Однако действующее законодательство, добавила она, подразумевает наличие бумажной платежки, что приводит к дополнительным расходам.

— Поэтому, думаю, у Госдумы не будет никаких противопоказаний, чтобы этот законопроект принять, — заявила депутат.

электронная оплата ЖКУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Электронный способ платежей будет удобен гражданам, которые активно пользуются интернетом и владеют современными гаджетами, отметил в свою очередь глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

— В электронном виде оплата проходит гораздо быстрее и с большой экономией времени. Кроме того, автоматически сохраняется информация о платежах, которую потом легко найти, чего нельзя сказать о бумажном документе, — считает он.

При этом привычный вариант все равно будет более близок старшему поколению, которое либо не имеет доступа к цифровым технологиям, либо не умеет ими пользоваться. Поэтому, уверен эксперт, следует предоставить людям выбор, как им дальше платить за ЖКУ.

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