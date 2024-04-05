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Эксперт допустил подорожание нефти Brent до $95 за баррель в апреле

Эксперт Островский не исключил роста цены Brent до $95 за баррель в апреле
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Фото: Global Look Press/XinHua/Jiang Fan
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Нефть сорта Brent на торговых площадках может подорожать до $95 за баррель уже в этом месяце, рассказал «Известиям» 5 апреля специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Сейчас согласно данным сайта лондонской бирже ICE, цена нефти марки Brent торгуется выше $91 за баррель, хотя еще 2 февраля ее стоимость была ниже $77.

Эксперт отметил, что котировки на нефть продолжают расти с 27 марта, и, вероятно, стоимость будет и далее увеличиваться. По его словам, на это влияет несколько факторов, которые действуют одновременно. Среди них, например, новости из Мексики, где государственная энергетическая компания Pemex в рамках реструктуризации бизнеса по переработке хочет сократить экспорт нефти в размере около 0,4 млн баррелей в день в течение месяца.

Также, по словам эксперта, на цены повлияли результаты встречи главных министров ОПЕК+, на которой были сохранены ограничения поставок нефти странами-экспортерами, и при этом было подчеркнуто, что часть стран компенсирует избыток предложения, допущенный ими в I квартале.

«Обострение регионального конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому дипломатическому комплексу в Сирии, после чего Иран, третий по величине производитель в ОПЕК, поклялся отомстить Израилю, угрожает резким снижением предложения на нефтяном рынке», — добавил Островский.

По его мнению, всё это, вместе взятое, может привести к росту котировок Brent до $95 за баррель уже в апреле. «В случае появления дополнительной порции негатива в дальнейшем котировки могут превысить $100 и даже уйти в диапазон $115–120 за баррель», — заключил эксперт.

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Ранее, 12 марта, президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» отметил, что сотрудничество РФ с ОПЕК+ позволяет обеспечить доходы в бюджет страны. Кроме того, он обратил внимание, что такое сотрудничество также помогает удержать цены на нефть.

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