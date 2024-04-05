Расписание ЕГЭ 2024 — когда пройдут экзамены и пересдачи
Минпросвещения и Роспотребнадзор утвердили проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год. В системе появилось нововведение — теперь выпускникам предоставляется возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании. В какие даты бывшим школьникам предстоит писать экзамены, рассказывают «Известия».
Основной этап ЕГЭ 2024 — расписание
Экзамены начнутся с 23 мая. В эту дату будет проходить тестирование по географии, литературе и химии.
Экзамен по русскому языку, сдача которого обязательна для всех, запланирован на 28 мая. Второе такое тестирование, которое предстоит всем, — математика. Выпускники вправе выбрать базовый или профильный уровень Оба экзамена пройдут 31 мая.
Первые летние экзамены — физика и обществознание. Школьники напишут их 4 июня.
А 7 и 8 июня наступит черед сдающих экзамен по информатике и иностранным языкам. В эти даты запланирована устная часть.
Письменная же часть пройдет 11 июня вместе с экзаменами по биологии и истории.
Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.
Предусмотрены и резервные дни:
- 13 июня — география, литература, обществознание, физика;
- 17 июня — русский язык;
- 18 июня — иностранные языки (устная часть), история, химия;
- 19 июня — биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;
- 20 июня — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 21 июня — по всем учебным предметам.
В эти даты ЕГЭ будут сдавать выпускники прошлых лет.
ЕГЭ 2024 — пересдачи
В соответствии с законодательными нововведениями, в 2024 году школьники могут пересдать один из экзаменов еще до окончания приемной кампании. Для пересдач выделены два дня:
- 4 июля — информатике, обществознания, русский язык, физика, химия и письменная часть по иностранным языкам;
- 5 июля — биология, география, математика (базового и профильного уровня), история, литература и устная часть по иностранным языкам.
Итоги тестирований будут известны в сроки, позволяющие абитуриентам своевременно подать документы в интересующие учебные заведения. Подробнее о том, как изменилась процедура пересдачи, можно узнать из специального материала «Известий».
ЕГЭ 2024 — дополнительный период
Дополнительный период предназначен для тех, кто не смог сдать в основное время обязательные предметы.
- 4 сентября — русский язык;
- 9 сентября — математика базового уровня;
- 23 сентября — ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык.
Досрочный период сдачи ЕГЭ начался 22 марта. Он продлится до 12 апреля. Досрочно экзамен могут сдавать те выпускники, которые уже освоили учебный план и готовы к экзамену или, например, студенты колледжей и техникумов. Также возможность досрочно написать экзамен предоставляется выпускникам прошлых лет и школьникам, которые по уважительным причинам не могут принять участие в тестированиях основного периода.