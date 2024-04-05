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Расписание ЕГЭ 2024 — когда пройдут экзамены и пересдачи

Минпросвещения опубликовало обновленный проект расписания ЕГЭ на 2024 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Минпросвещения и Роспотребнадзор утвердили проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год. В системе появилось нововведение — теперь выпускникам предоставляется возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании. В какие даты бывшим школьникам предстоит писать экзамены, рассказывают «Известия».

Основной этап ЕГЭ 2024 — расписание

Экзамены начнутся с 23 мая. В эту дату будет проходить тестирование по географии, литературе и химии.

Экзамен по русскому языку, сдача которого обязательна для всех, запланирован на 28 мая. Второе такое тестирование, которое предстоит всем, — математика. Выпускники вправе выбрать базовый или профильный уровень Оба экзамена пройдут 31 мая.

Первые летние экзамены — физика и обществознание. Школьники напишут их 4 июня.

А 7 и 8 июня наступит черед сдающих экзамен по информатике и иностранным языкам. В эти даты запланирована устная часть.

Второй шанс: как изменятся правила пересдачи ЕГЭ в 2024 году
Выпускники смогут написать экзамен по выбору дважды

Письменная же часть пройдет 11 июня вместе с экзаменами по биологии и истории.

Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

Предусмотрены и резервные дни:

  • 13 июня — география, литература, обществознание, физика;
  • 17 июня — русский язык;
  • 18 июня — иностранные языки (устная часть), история, химия;
  • 19 июня — биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;
  • 20 июня — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
  • 21 июня — по всем учебным предметам.

В эти даты ЕГЭ будут сдавать выпускники прошлых лет.

ЕГЭ 2024 — пересдачи

В соответствии с законодательными нововведениями, в 2024 году школьники могут пересдать один из экзаменов еще до окончания приемной кампании. Для пересдач выделены два дня:

  • 4 июля — информатике, обществознания, русский язык, физика, химия и письменная часть по иностранным языкам;
  • 5 июля — биология, география, математика (базового и профильного уровня), история, литература и устная часть по иностранным языкам.

Итоги тестирований будут известны в сроки, позволяющие абитуриентам своевременно подать документы в интересующие учебные заведения. Подробнее о том, как изменилась процедура пересдачи, можно узнать из специального материала «Известий».

ЕГЭ 2024 — дополнительный период

Дополнительный период предназначен для тех, кто не смог сдать в основное время обязательные предметы.

  • 4 сентября — русский язык;
  • 9 сентября — математика базового уровня;
  • 23 сентября — ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начался 22 марта. Он продлится до 12 апреля. Досрочно экзамен могут сдавать те выпускники, которые уже освоили учебный план и готовы к экзамену или, например, студенты колледжей и техникумов. Также возможность досрочно написать экзамен предоставляется выпускникам прошлых лет и школьникам, которые по уважительным причинам не могут принять участие в тестированиях основного периода.

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