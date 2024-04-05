Расписание ЕГЭ 2024 — когда пройдут экзамены и пересдачи

Минпросвещения и Роспотребнадзор утвердили проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год. В системе появилось нововведение — теперь выпускникам предоставляется возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании. В какие даты бывшим школьникам предстоит писать экзамены, рассказывают «Известия».

Основной этап ЕГЭ 2024 — расписание

Экзамены начнутся с 23 мая. В эту дату будет проходить тестирование по географии, литературе и химии.

Экзамен по русскому языку, сдача которого обязательна для всех, запланирован на 28 мая. Второе такое тестирование, которое предстоит всем, — математика. Выпускники вправе выбрать базовый или профильный уровень Оба экзамена пройдут 31 мая.

Первые летние экзамены — физика и обществознание. Школьники напишут их 4 июня.

А 7 и 8 июня наступит черед сдающих экзамен по информатике и иностранным языкам. В эти даты запланирована устная часть.

Письменная же часть пройдет 11 июня вместе с экзаменами по биологии и истории.

Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

Предусмотрены и резервные дни:

13 июня — география, литература, обществознание, физика;

17 июня — русский язык;

18 июня — иностранные языки (устная часть), история, химия;

19 июня — биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;

20 июня — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

21 июня — по всем учебным предметам.

В эти даты ЕГЭ будут сдавать выпускники прошлых лет.

ЕГЭ 2024 — пересдачи

В соответствии с законодательными нововведениями, в 2024 году школьники могут пересдать один из экзаменов еще до окончания приемной кампании. Для пересдач выделены два дня:

4 июля — информатике, обществознания, русский язык, физика, химия и письменная часть по иностранным языкам;

5 июля — биология, география, математика (базового и профильного уровня), история, литература и устная часть по иностранным языкам.

Итоги тестирований будут известны в сроки, позволяющие абитуриентам своевременно подать документы в интересующие учебные заведения. Подробнее о том, как изменилась процедура пересдачи, можно узнать из специального материала «Известий».

ЕГЭ 2024 — дополнительный период

Дополнительный период предназначен для тех, кто не смог сдать в основное время обязательные предметы.

4 сентября — русский язык;

9 сентября — математика базового уровня;

23 сентября — ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начался 22 марта. Он продлится до 12 апреля. Досрочно экзамен могут сдавать те выпускники, которые уже освоили учебный план и готовы к экзамену или, например, студенты колледжей и техникумов. Также возможность досрочно написать экзамен предоставляется выпускникам прошлых лет и школьникам, которые по уважительным причинам не могут принять участие в тестированиях основного периода.