Когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2024 году

В России определились со сроками проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году. Как и прежде, выпускные экзамены пройдут в школах в три этапа. Подробнее о каждом из них и какие предметы надо сдавать, рассказывают «Известия».

В какой период пройдет ЕГЭ-2024

Расписание ЕГЭ приводится в совместном проекте Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, экзамены планируется провести с 22 марта по 1 июля.

Первый этап, когда экзамены можно будет сдать досрочно, пройдет в промежутке с 22 марта по 12 апреля. Вместе с резервными днями он завершится 19 апреля. Второй — основной — этап состоится с 23 мая по 1 июля. А последний, дополнительный, проведут с 4 по 9 сентября.

При этом, как заверил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, серьезных изменений в ЕГЭ-2024 не планируется. Это означает, что выпускники будут сдавать два обязательных предмета (русский язык и математика) и два по выбору. Начинаться все экзамены будут в 10:00 по местному времени.

Для того чтобы школьники могли проверить свои знания перед экзаменами, в школах проведут всероссийские тренировочные мероприятия по подготовке к ЕГЭ-2024. Они запланированы на четыре даты: 16 февраля, 5 марта, 23 апреля и 15 мая.

Какие экзамены можно сдать досрочно в 2024 году

Досрочный ЕГЭ — период, предназначенный для выпускников, которые не могут сдать экзамены во время основного этапа. Для них испытания начнутся уже в конце марта. В проекте Минпросвещения и Рособрнадзора указаны следующие даты:

22 марта — география и литература,

26 марта — русский язык,

29 марта — базовая и профильная математика,

2 апреля — письменный экзамен по иностранному языку, биология и физика,

5 апреля — устный экзамен по иностранному языку,

9 апреля — обществознание и информатика,

12 апреля — история и химия.

Право на досрочную сдачу ЕГЭ имеют выпускники прошлых лет, учащиеся учебных учреждений с вечерней формой обучения, некоторые категории спортсменов, призывники и школьники при наличии уважительных причин, например по состоянию здоровья. Однако, сдавая ЕГЭ досрочно, выпускник лишается нескольких месяцев, которые мог бы потратить на подготовку.

Какие экзамены сдают на основном этапе ЕГЭ в 2024 году

Большая часть сдает экзамены в основной поток. Для этой категории учащихся ЕГЭ начнется 23 мая с экзаменов по литературе, географии и химии. Остальные экзамены пройдут:

28 мая — русский язык,

31 мая — математика,

4 июня — обществознание,

7 и 8 июня — информатика,

10 июня — физика и история,

13 июня — письменный экзамен по иностранному языку и биология,

17 и 18 июня — устный экзамен по иностранному языку.

Резервные дни для этого этапа намечены на период с 20 июня по 1 июля.

Для чего нужен дополнительный этап ЕГЭ в 2024 году

Дополнительный период назначается для тех выпускников, которые отсутствовали в основной период по уважительной причине.

Также в это время пересдают экзамены те, кто не прошел ГИА и не получил аттестат о среднем образовании. Им предоставляется возможность пересдать экзамены и улучшить свои результаты.

Однако если итоги пересдачи будут неудовлетворительные, то придется снова идти на ЕГЭ, но уже на следующий год.

Где можно будет узнать результаты ЕГЭ в 2024 году

Узнать результаты итоговой аттестации можно на портале «Госуслуги». Для этого нужно зайти на сайт под своей подтвержденной учетной записью и в разделе «Документы» выбрать «Образование». Там в блоке «Результаты ЕГЭ» надо нажать кнопку «Запросить». Если результаты уже готовы, они появятся в личном кабинете.

Результаты ЕГЭ также публикуются на портале Рособрнадзора. Для того чтобы узнать итоги, необходимо ввести ФИО, номер паспорта или код регистрации, а также регион сдачи.

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