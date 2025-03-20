Пробники ЕГЭ и ОГЭ — зачем нужны и как их использовать

В конце учебного года 9-классники и 11-классники проходят итоговую аттестацию — сдают ОГЭ и ЕГЭ. Результаты этих экзаменов влияют на дальнейший процесс обучения, так как учитываются при переходе в 10-й класс и поступлении в вуз. Чтобы школьники меньше нервничали во время настоящего экзамена, проводятся пробные тестирования. О том, что это такое и зачем они нужны, читайте в материале «Известий».

Что такое пробник ЕГЭ и ОГЭ

Пробный ЕГЭ и ОГЭ — это тренировочный экзамен, который проходит в том же формате, что и настоящий. Школьникам потребуется прийти в назначенный час, пройти металлоискатель, сдать личные вещи, зарегистрироваться, получить контрольно-измерительные материалы (КИМ), заполнить бланки и справиться с заданиями за отведенное время. Для простоты учащиеся и преподаватели часто называют такие экзамены пробниками.

Пробники нужны, чтобы проверить знания выпускников и познакомить их с форматом будущих экзаменов. Четкое понимание процесса значительно снижает стресс школьников, ведь для них происходящее на реальном ОГЭ или ЕГЭ будет не в новинку. Кроме того, прохождение пробного теста улучшает понимание структуры заданий и служит хорошей тренировкой по заполнению бланков ответов.

Помимо этого, пробники помогают выбрать тактику решения настоящего экзамена и определить, сколько времени требуется на каждую из частей. А результаты тестирования дают понимание сильных и слабых сторон подготовки выпускника, что будет полезно, если для поступления требуется определенное количество баллов.

В отличие от настоящего ОГЭ и ЕГЭ, пробник никак не влияет на итоговую аттестацию выпускника. Поэтому даже если школьник «завалил» тестирование, это не скажется на его аттестате, переходе в 10-й класс или поступлении в вуз.

Участие в пробном ОГЭ и ЕГЭ добровольное, каждый выпускник сам решает, нужно ли его проходить. Единственное исключение — если решение тренировочных вариантов проходит в формате контрольной. В таком случае посетить его всё же придется.

Где проходят пробники ОГЭ и ЕГЭ

Написать пробный экзамен можно на разных площадках. Чаще всего подобные тестирования проводятся в школах. Для учащихся выделяют помещения, раздают им настоящие КИМы, а во время работы над заданиями в аудитории присутствует наблюдатель.

Частные учебные центры, занимающиеся подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, тоже организуют тренировочные экзамены. Условия их проведения зависят от правил конкретного заведения. Одни полностью воссоздают атмосферу экзамена, другие предлагают просто решить вариант за определенное время. Иногда пробники проходят в онлайн-формате. В отличие от школ учебные центры могут брать плату за прохождение пробного экзамена, однако они чаще проводят такие мероприятия.

В крупных городах проведением пробных ОГЭ и ЕГЭ также занимаются вузы. Тестирование проводят как для слушателей подготовительных курсов, так и для выпускников школ.

Существенной разницы между очными пробниками, проводимыми в школах, вузах и учебных центрах, нет. Обычно организаторы стремятся максимально приблизить условия тестирования к реальному экзамену в силу своих возможностей и ресурсов.

Как подготовиться к пробнику ОГЭ и ЕГЭ

Готовиться к пробному ОГЭ и ЕГЭ следует так же, как к настоящему экзамену, ведь они идентичны по формату и содержанию. За несколько недель до пробника необходимо ознакомиться с кодификатором по нужному предмету на сайте ФИПИ и составить список тем для повторения. Материал рекомендуется равномерно распределить на весь период подготовки, чтобы не перетруждаться.

Особенно сложные моменты, в которых не удается разобраться самостоятельно, лучше обсудить с преподавателем в школе или с репетитором. Если такой возможности нет, можно воспользоваться методическими материалами или обратиться к видеоразборам конкретных заданий. Однако важно критически подходить к оценке источников информации и компетентности ведущих различных каналов, чтобы не столкнуться с недостоверной информацией.

При подготовке также важно соблюдать распорядок дня: спать минимум восемь часов в сутки, регулярно питаться, выделять время на отдых, занятия спортом или хобби. Непосредственно перед пробником рекомендуется отдать приоритет не повторению материала, а психологической настройке на предстоящий тест. День накануне пробного ЕГЭ желательно полностью посвятить деятельности, не связанной с экзаменом. Это поможет «уложить» информацию в голове.

Что делать после пробника ЕГЭ и ОГЭ

Баллы пробного ЕГЭ и ОГЭ не влияют на итоговую аттестацию выпускника или оценку на настоящем экзамене. Поэтому в случае неудачи расстраиваться не стоит, ведь результат еще можно улучшить.

Первое, что нужно сделать после пробника, — провести работу над ошибками. Тренировочный экзамен отлично помогает выделить слабые места в подготовке, будь то неточности в выполнении определенного типа заданий или пробелы в теоретических знаниях. На основе полученных результатов можно составить список приоритетных тем для изучения, которые следует подтянуть до настоящего ОГЭ или ЕГЭ.

В том случае, если самостоятельная подготовка оказалась неэффективна, будет полезно взять несколько уроков с репетитором. Специалист поможет разобраться в сложных темах и даст рекомендации по подготовке.

Иногда причина низких результатов кроется не в отсутствии знаний, а в волнении, непонимании требований к выполнению заданий или оформлению бланков. В таком случае можно записаться на еще один пробник, чтобы дать себе возможность освоиться с процедурой, жесткими временными рамками и другими особенностями экзамена.

Ранее «Известия» рассказали, зачем нужны тесты ЕГЭ и ОГЭ и как они помогают в подготовке.