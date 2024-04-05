Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд прекратил производство по фигуранту дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах
Мир
Песков назвал голословными обвинения Чехии в адрес РФ в кибератаках
Общество
Временно исполнять обязанности губернатора Чибиса будет его заместитель Аксенова
Авто
Аналитики заявили о снижении цен на авто второй месяц подряд
Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мир
Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана
Мир
Байден в поздравлении Греции с Днем независимости побеседовал с телесуфлером
Происшествия
В ЛНР задержали передовавшую ВСУ данные о российских военных студентку
Мир
СМИ узнали об обсуждении в НАТО приема Украины в обмен на уступку территорий РФ
Мир
МИД России вызвал посла Южной Кореи из-за односторонних санкций Сеула
Общество
Песков заявил о необходимости расследовать нападение на Чибиса в кратчайшие сроки
Общество
Чибиса перевезут в Москву на лечение после нападения
Мир
В ВСУ признали «очень сложную» ситуацию под Часовым Яром
Мир
Захарова заявила об использовании журналистов как агентов спецслужбами США
Общество
Рособрнадзор заявил о намерении регламентировать школьные контрольные работы
Мир
NYT узнала о шантаже Байдена Нетаньяху дальнейшей помощью Израилю
Сюжет:

МИД России вызвал посла Южной Кореи из-за односторонних санкций Сеула

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Южной Кореи Ли До Хун был вызван в МИД России из-за односторонних санкций Сеула. Об этом 5 апреля говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что введение южнокорейским правительством односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Москва рассматривает как очередной недружественный шаг Сеула. По мнению российского ведомства, Южная Корея голословно обвиняет Россию в незаконном сотрудничестве с КНДР в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН.

«Это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения. Было подчеркнуто, что Российская Федерация категорически не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес», — говорится в сообщении.

МИД России призвал Южную Корею отказаться от контрпродуктивных санкционно-силовых мер, которые провоцируют напряженность на Корейском полуострове, что в итоге угрожает безопасности страны.

Терпение и труд: российский бизнес успешно преодолевает санкции
Рост доходов в 2023 году превысил 10%

Ранее, 2 апреля, Южная Корея ввела санкции в отношении двух россиян и их компаний, которые, по мнению Сеула, причастны к рекрутингу IT-специалистов из КНДР в зарубежные страны, чтобы помочь Пхеньяну заработать на разработку ядерного оружия. В санкционный список внесены глава ООО «Интеллект» Сергей Козлов и глава ООО «Содействие» Александр Панфилов.

В начале марта стало известно, что страна вслед за Евросоюзом в рамках расширения санкций запретила поставлять в Россию литийионные аккумуляторы, в том числе для электротранспорта.

С 24 февраля 2024 года Южная Корея ввела ограничения на экспорт в Россию в отношении 682 видов товаров, включая автомобили с объемом мотора от 2 л. По словам экспертов, санкции не повлияют на отечественный авторынок, поскольку дилеры уже практически полностью отказались от поставок машин из этой страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024