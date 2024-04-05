МИД России вызвал посла Южной Кореи из-за односторонних санкций Сеула

Посол Южной Кореи Ли До Хун был вызван в МИД России из-за односторонних санкций Сеула. Об этом 5 апреля говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что введение южнокорейским правительством односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Москва рассматривает как очередной недружественный шаг Сеула. По мнению российского ведомства, Южная Корея голословно обвиняет Россию в незаконном сотрудничестве с КНДР в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН.

«Это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения. Было подчеркнуто, что Российская Федерация категорически не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес», — говорится в сообщении.

МИД России призвал Южную Корею отказаться от контрпродуктивных санкционно-силовых мер, которые провоцируют напряженность на Корейском полуострове, что в итоге угрожает безопасности страны.

Ранее, 2 апреля, Южная Корея ввела санкции в отношении двух россиян и их компаний, которые, по мнению Сеула, причастны к рекрутингу IT-специалистов из КНДР в зарубежные страны, чтобы помочь Пхеньяну заработать на разработку ядерного оружия. В санкционный список внесены глава ООО «Интеллект» Сергей Козлов и глава ООО «Содействие» Александр Панфилов.

В начале марта стало известно, что страна вслед за Евросоюзом в рамках расширения санкций запретила поставлять в Россию литийионные аккумуляторы, в том числе для электротранспорта.

С 24 февраля 2024 года Южная Корея ввела ограничения на экспорт в Россию в отношении 682 видов товаров, включая автомобили с объемом мотора от 2 л. По словам экспертов, санкции не повлияют на отечественный авторынок, поскольку дилеры уже практически полностью отказались от поставок машин из этой страны.