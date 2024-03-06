СМИ сообщили о запрете Сеула поставлять в РФ аккумуляторы для электрокаров

Южная Корея вслед за Евросоюзом в рамках расширения санкций запретила поставлять в Россию литий-ионные аккумуляторы, в том числе для электротранспорта. Под контроль попадают таможенные коды, относящиеся как к готовым литий-ионным батареям, так и их компонентам. Об этом 6 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на минторг страны.

Несмотря на то что основным поставщиком таких батарей в РФ является Китай, запрет Южной Кореи может создать трудности для компании «Рэнера» (подконтрольна ТВЭЛ, топливному дивизиону «Росатома»), отмечает газета. Основным южнокорейским поставщиком литий-ионных аккумуляторов в РФ является компания Enertech, которая отправляет батареи для «Рэнеры» и с 2022 года находится под ее контролем.

Сейчас «Рэнера» привозит ячейки и модули с корейского завода для сборки батарей на территории РФ. В частности, они предназначены для электробусов и электромобилей «Москвич». В 2022 году «Рэнера» приобрела долю в АО «Кама», которое планирует производить электромобили «Атом».

Собранные из корейских ячеек батареи имеют статус «сделано в России», летом 2023 года госкорпорация заключила специнвестконтракт (СПИК) на строительство гигафабрики в Калининградской области, ее запуск запланирован на осень 2025 года, отмечается в заметке. Также «Рэнера» собирает батареи на Московском заводе полиметаллов и на территории экономической зоны «Технополис Москва».

По словам собеседников издания, ограничения могут стать стимулом для инвестиций в исследования и разработки в области компонентов батарей. Санкции можно преодолеть поставками через третьи страны. Впрочем, власти Южной Кореи могут разрешить поставлять товар из санкционного списка в РФ при условии, что он не имеет статуса двойного назначения.

С 24 февраля Южная Корея ввела ограничения на экспорт в Россию в отношении 682 видов товаров, включая автомобили с объемом мотора от 2 л. По словам экспертов, санкции не повлияют на отечественный авторынок, поскольку дилеры уже практически полностью отказались от поставок машин из этой страны.