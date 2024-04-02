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Южная Корея ввела новые антироссийские санкции якобы за связи с КНДР

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Фото: РИА Новости/Артем Геодакян
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Республика Корея ввела санкции в отношении двух россиян и их компаний, которые, по мнению Сеула, причастны к рекрутингу IT-специалистов из КНДР в зарубежные страны, чтобы помочь Пхеньяну заработать на разработку ядерного оружия. Об этом 2 апреля сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на межгосударственное ведомство страны.

В санкционный список внесены глава ООО «Интеллект» Сергей Козлов и глава ООО «Содействие» Александр Панфилов.

Кроме того, Сеул ввел санкции в отношении двух российских судов Lady R и «Ангара», которые, как сообщили в министерстве иностранных дел, перевозили контейнеры с грузами между РФ и КНДР.

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27 марта США внесли в санкционные списки, касающиеся КНДР, российскую компанию «Алис». В заявлении министерства финансов говорится, что компания «Алис» аффилирована северокорейской компанией Chinyong, находящейся под американскими санкциями.

В начале марта стало известно, что Южная Корея вслед за Евросоюзом в рамках расширения санкций запретила поставлять в Россию литийионные аккумуляторы, в том числе для электротранспорта.

С 24 февраля текущего года Южная Корея ввела ограничения на экспорт в Россию в отношении 682 видов товаров, включая автомобили с объемом мотора от 2 л. По словам экспертов, санкции не повлияют на отечественный авторынок, поскольку дилеры уже практически полностью отказались от поставок машин из этой страны.

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