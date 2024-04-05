Ученые нашли объяснения участившимся нападениям акул на людей

В последнее время акулы стали чаще нападать на людей, количество несчастных случаев с ними исчисляется десятками в год. Почему отдыхать на море стало опаснее и кому хищные рыбы угрожают сильнее, выясняли «Тайны Чапман».

Согласно данным сервиса отслеживания акул Tracking Sharks, в 2023 году от нападения рыб пострадали 84 человека, 18 из них погибли. Некоторых жертв акулы поглотили полностью. Такие показатели не наблюдались последние два десятилетия.

«Акулы меняют свои повадки и ведут себя неадекватно. Раньше вообще не отмечалось случаев нападения в районе Красного моря у берега Египта. Но теперь целая цепь событий отмечена, также в Мексиканском заливе, на Гавайях», — рассказал писатель-маринист Александр Козлов.

Кандидат биологических наук Андрей Резанов также отмечает, что среди популярных туристических мест опасными зонами стали Карибское море, побережье Калифорнии и Мексики, а также Австралия.

По одной из версий, акулы стали нападать на людей чаще из-за того, что стало больше поводов для встреч с хищниками. Оборудование для дайвинга стало более совершенным, число ныряльщиков растет, погружение идет на большую глубину и в новых местах. Правда, с этой теорией не согласен Резанов — акулы нападают в верхних слоях воды, а не на глубине.

«Это никак не может сказаться на данной статистике. Тем более, если говорить именно о профессиональных дайверах, их учат взаимодействовать с морскими обитателями. Они меньше всего подвергаются атакам», — указал биолог.

Обычно жертвами акул становятся либо туристы, вышедшие в открытый океан, либо мигранты, которые нелегально переходят через море. При этом последние случаи не всегда попадают в статистику, так как о них не спешат рассказывать.

Ученые из Флориды также пытались объяснить участившиеся нападения и выдвинули версию, что на акул влияют наркотики, которые выбрасывают за борт контрабандисты, спасаясь от полиции. Биологи провели эксперимент — они бросали в воду различные предметы, в том числе свертки с порошками.

«Акулы действительно вели себя очень странно. Их поведенческий тип был сродни какому-то безумию», — рассказала биохимик Татьяна Крамская.

Впрочем, сами экспериментаторы признали, что говорить о наркотической зависимости акул еще рано. Более состоятельной является версия, что на рыб влияет потепление Мирового океана. Оно влияет на время и направление миграции. Благодаря установке маячков на акул ученые выяснили, что повышение температуры на один градус сдвинуло ареал их обитания на 400 км к северу.

«Ряд животных за счет изменения климата меняет свои ареалы. Идет диффузия. Это приводит к тому, что человек встречается с не очень характерными для данной области видами. Это может вызвать какую-то панику», — рассказал биолог Резанов.

При этом белые акулы, которые считаются наиболее опасным видом, комфортно себя чувствуют именно в холодной воде, в то время как обитатели южных морей как раз не так страшны для человека.

«В южных морях в основном обитают рыбоядные акулы. Они любят прибрежные зоны, где много кораллов. Там же очень много дайверов. Они сталкиваются с акулами, которые не представляют опасности, если только их не раздражать. Тогда они могут атаковать, но убить человека — это исключительные случаи», — отметил Резанов.

Еще одно изменение, произошедшее в Мировом океане за последние годы, — появление мест боевых столкновений на море или рядом с берегом.

«В свое время в районе Судана велись боевые действия. Захоронения погибших осуществляли в морской воде. Акулы там развились, и в итоге потом на пляжах наблюдались нападения на людей», — отмечает писатель Козлов.

В наше время боевые действия между хуситами и американцами происходят в Аденском заливе. Но и в данном случае Резанов считает, что на поведение акул, за исключением единичных случаев, таким образом повлиять нельзя.