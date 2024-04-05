Первая в 2024 году партия Су-34 передана ВКС РФ
Первая в 2024 году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ в рамках исполнения государственного оборонного заказа, сообщает 5 апреля госкорпорация «Ростех».
«Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания», — говорится на сайте ГК.
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь отметил, что все заводы ОАК, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства.
«Первой партией фронтовых бомбардировщиков Су-34 мы начали поставки самолетов в рамках производственной программы текущего года. Новосибирский завод уверенно справляется с поставленными задачами», — приводятся в сообщении «Ростеха» слова Слюсаря.
Накануне Минобороны России опубликовало кадры боевой работы Су-34. Экипаж успешно атаковал подразделения и объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, отметили в оборонном ведомстве.