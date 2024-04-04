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Экипажи Су-34 ВКС РФ нанесли удар по подразделениям ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Летному составу Воздушно-космических сил (ВКС) РФ на истребителях-бомбардировщиках Су-34 удалось успешно атаковать подразделения и объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Видео боевой работы летчиков 4 апреля представило Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что бомбардировка украинских опорных пунктов и живой силы выполнялась по опорному пункту с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), благодаря чему российским пилотам удалось выполнить задачу без вхождения в зону поражения противовоздушной обороны Украины.

«Летчики ВКС выполняют боевые задачи в любое время суток и любых метеорологических условиях», ― подчеркнул летчик Су-34 с позывным Гром.

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В конце марта Минобороны РФ показало, как истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ нанесли удары по опорному пункту ВСУ на южнодонецком направлении. Бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с УМПК.

В середине прошлого месяца военное ведомство сообщило об уничтожении личного состава и техники ВСУ на авдеевском направлении при помощи неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8. Прежде чем вернуться на аэродром, экипажи Су-25 провели противоракетный маневр в воздухе с отстрелом ложных тепловых целей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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