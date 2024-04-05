Врач призвала избегать продуктов с высокой обработкой и калорийностью

Стоит осторожно потреблять продукты с высокой степенью обработки и калорийности. Об этом 5 апреля заявила врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Губарева.

Врач указала, что продукты, имеющие высокую энергетическую плотность, могут быть частью здорового рациона, однако но при избыточном потреблении ведут к набору веса. К ним относятся орехи и семечки, растительные масла и авокадо.

«Рекомендовано употреблять не более трех порций растительных масел и авокадо в день. Одна порция — это одна столовая ложка растительного масла, одна половинка небольшого авокадо. Рекомендованное количество орехов и семечек — одна горсть в день», — отметила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Вторая категория — продукты высокой степени обработки, они не являются частью здорового рациона, так как содержат большое количество соли, сахара и насыщенных жиров. К ним специалист отнесла кондитерские изделия, сладкие напитки, хлебо-булочные изделия, картофельные и кукурузные чипсы, а также фастфуд и мясные продукты. Врач посоветовала употреблять такую еду как можно реже.

«Рацион, содержащий большое количество продуктов с высокой степенью переработки, не обеспечивает организм всеми необходимыми витаминами, минералами, а также клетчаткой, необходимыми для здоровья. Кроме того, употребление большого количества жиров, сахара и соли оказывает серьезное влияние на здоровье, в том числе повышает риски развития ожирения у взрослых и детей», — предупредила эндокринолог.

Ранее, 5 апреля, главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о ряде случаев, в которых супы могут оказаться вредными для здоровья. Так, она указала не вред жирного бульона, особенно стоит избегать его людям, имеющим проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой и другими хроническими заболеваниями.

2 апреля врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина отметила важность завтрака для продуктивности и концентрации внимания, однако порекомендовала не заставлять себя завтракать, если организм не нуждается в утреннем приеме пищи.

До этого, 28 марта, кандидат медицинских наук, диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова сообщила, что употребление хлеба в каждый прием пищи не вредит здоровью человека. Она порекомендовала отдавать предпочтение хлебу из муки грубого помола, так как в нем присутствует максимальное количество витаминов.