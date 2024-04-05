Диетолог посоветовала отдавать предпочтение вегетарианским супам

В ряде случаев супы могут оказаться вредными для здоровья, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в Международный день супа, 5 апреля.

Она отметила, что супы вызывают чувство насыщения благодаря высокому содержанию жидкости. Кроме того, вегетарианский вариант блюда будет нести огромную пользу организму за счет большого количества витаминов, минеральных веществ, клетчатки. Для максимальной пользы она порекомендовала добавлять в суп бобовые, нерафинированные крупы или макаронные изделия из твердых сортов пшеницы.

«От супов и других блюд, приготовленных на наваристых жирных бульонах, а также с использованием различных колбасных изделий, копченостей, солений и маринованных продуктов, лучше отказаться или употреблять лишь изредка из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли», — объяснила она в интервью «РИА Новости».

По словам Стародубовой, особенно опасен жирный бульон для людей, имеющих проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой и другими хроническими заболеваниями.

При приготовлении супа на бульоне следует отдавать предпочтение диетическим сортам мяса и птицы, таковыми являются мясо кролика, индейки и цыпленка.

«Можно также приготовить рыбный суп. В качестве альтернативы попробуйте приготовить первое блюдо на овощном отваре, а отварное нежирное мясо, птицу или рыбу добавить в блюдо потом, вместе со свежей зеленью, — при подаче», — посоветовала специалист.

Ранее, 2 апреля, врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина отметила важность завтрака для продуктивности и концентрации внимания, однако порекомендовала не заставлять себя завтракать, если организм не нуждается в утреннем приеме пищи.

До этого, 28 марта, кандидат медицинских наук, диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова сообщила, что употребление хлеба в каждый прием пищи не вредит здоровью человека. Она порекомендовала отдавать предпочтение хлебу из муки грубого помола, так как в нем присутствует максимальное количество витаминов.