Автоэксперт объяснил непопулярность автомобилей Infiniti на «вторичке»

Автомобили марки Infiniti не пользуются популярностью на вторичном рынке в России из-за традиционного и визуально неактуального дизайна, литражных моторов, проблем с коррозионной стойкостью и по другим причинам. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев, сообщает «Российская газета» 5 апреля.

«Вообще часто проблемой японских автомобильных брендов является своеобразный, «самурайский», подход к проектированию автомобилей. Не избежал этого и Infiniti. Несмотря на относительную привлекательность этих авто, на вторичном рынке особой популярностью они не пользуются», — сказал Васильев.

Как отметил автоэксперт, автомобили Infiniti выглядят намного старше своего реального возраста, в то время как китайские бренды сильно задрали планку современного дизайна. Кроме того, модели обладают мощными моторами, из-за чего автовладелец попадает на повышенную ставку налогообложения, также быстро изнашиваются узлы подвески.

Наконец, у машин японского бренда есть проблемы с коррозионной стойкостью кузова, также они отстают в вопросе информационно-развлекательных возможностей на фоне современных и относительно недорогих «китайцев», указал эксперт.

3 апреля автоэксперт Ян Хайцеэр указал, что многие автовладельцы ошибаются, считая, что весной мыть машины бессмысленно. После зимы на автомобиле образуется налет, который вредит кузову, из-за чего посещать автомойки стоит регулярно, посоветовал он.

2 апреля специалист дилерского центра объяснил, что самыми проблемными автомобилями Mitsubishi из тех, что можно найти на российском вторичном рынке, являются Lancer IX и Mitsubishi L200. При этом самыми надежными автомобилями марки оказались Pajero, Outlander и ASX.