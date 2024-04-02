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Автоэксперт перечислил самые проблемные автомобили Mitsubishi

Автоэксперт Житнухин: самыми проблемными Mitsubishi являются Lancer IX и L200
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Günter Flegar
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Самыми проблемными автомобилями Mitsubishi из тех, что можно найти на российском вторичном рынке, являются Lancer IX и Mitsubishi L200. Об этом рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, сообщает «Российская газета» 2 апреля.

«Самыми затратными в плане ремонта моделями японского бренда можно назвать Mitsubishi Lancer девятого поколения с плохой защитой от возникновения коррозии, слабыми дроссельной заслонкой и распределительным валом мотора, а также Mitsubishi L200 с быстро изнашиваемыми тормозными колодками, которые приходится менять через каждые 30–35 тыс. км пробега», — объяснил специалист.

По словам автоэксперта, самыми надежными автомобилями Mitsubishi являются Pajero, Outlander и ASX. Плюсами Pajero Житнухин назвал выносливую трансмиссию, Outlander он похвалил за плавность хода и энергоемкость подвески. Владельцы ASX экономят на обслуживании благодаря отсутствию сложных или нестандартных технических решений, а также надежной ходовой части, отметил он.

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Ранее, 2 апреля, стало известно, что практически каждый второй россиянин не доверяет выбор автомобиля на вторичном рынке автоподборщику. По словам автоэксперта, часто автоподборщик и перекупщик являются одним и тем же человеком.

29 марта автоэксперт предупредил, что неправильные действия водителей при эксплуатации автомобиля с автоматической трансмиссией, нерегулярное обслуживание и особенности манеры вождения могут не только сократить срок службы агрегата, но и буквально «убить» коробку передач.

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