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Ведущий Fox News упрекнул опоздавшего на свое выступление Байдена

Ведущий Fox News Уоттерс: Байден опоздал на выступление, так как мог проспать
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден опоздал на свое выступление, так как мог проспать. Об этом 4 апреля сообщил ведущий американского телеканала Fox News Джесси Уоттерс в эфире своего шоу.

По словам журналиста, американский лидер опоздал на час на мероприятие, в котором должен был принять участие. Уоттерс уточнил, что всё это время Байдена ждал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. По мнению ведущего, это могло быть либо «силовым жестом» со стороны президента США, либо он «просто хотел спать».

Уоттерс также обратил внимание на то, что на фото Байдена с мероприятия можно заметить на его лице следы от CPAP-аппарата, который используется для искусственной вентиляции легких.

«У него апноэ, если в полдень у него складки на лице, значит он только что встал с постели», — сказал ведущий.

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Ранее, 26 февраля, Fox News сообщил, что в конгресс США вынесут резолюцию по отстранению Байдена от власти. Такое предложение внес член палаты представителей США республиканец Кен Бак. По его словам, ключевой причиной такого решения стал недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором глава государства охарактеризован как «пожилой человек с плохой памятью». Бак отметил, что представленный прокурором документ отражает то, «чему многие американцы уже долгое время сами являются свидетелями».

Позднее, 28 февраля, Белый дом опубликовал заключение лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора по итогам регулярного медосмотра. В нем говорилось, что здоровье президента позволяет ему исполнять обязанности. Однако у Байдена было выявлено обструктивное апноэ во сне, которое проявляется в виде прекращения легочной вентиляции и может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта. Также у американского лидера нашли спинной артрит, гиперлипидемию и гастроэзофагеальный рефлюкс.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Странное поведение и частые ошибки главы Белого дома заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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