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Врач предупредила об опасности шашлыка

Врач Беляева: поджаристая корочка на шашлыке содержит канцерогены
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Врач общей практики Мария Беляева предупредила, что поджаристая корочка на шашлыке представляет серьезную угрозу для здоровья.

В беседе с порталом «Подмосковье сегодня» в четверг, 4 апреля, специалист отметила, что излишняя термическая обработка шашлыка чревата появлением серьезных недугов. Она посоветовала убрать с шашлыка образовавшуюся на нем подгоревшую корочку, поскольку в ней содержатся канцерогены, способные вызывать онкологические заболевания. Также важно следить, чтобы мясо не было сырым, поскольку в нем могут быть личинки паразитов.

Беляева отметила, что лучше избегать переедания, особенно такой тяжелой пищей, как шашлык, поскольку чаще всего это блюдо готовят из мяса с высоким содержанием жира. Это вредно для обмена веществ и сосудов, а также опасно для людей с заболеваниями ЖКТ в период обострения. Для приготовления шашлыка врач посоветовала выбирать наименее жирное мясо, птицу или рыбу. Также лучше не увлекаться соусами и специями, пишет сайт kp.ru. По мнению Беляевой, подавать шашлык стоит с большим количеством зелени и овощей.

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26 марта телеканал «360» отмечал, что жарить шашлык на мангале или гриле разрешается только на специально отведенной площадке, находящейся не менее чем в пяти метрах от дома и других построек. В радиусе двух метров от огня не должно находиться никаких горючих или легковоспламеняющихся материалов. Также мангалы запрещено устанавливать во дворах МКД, возле гаражей, на балконах, верандах, террасах и крышах жилых домов.

В августе прошлого года врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рекомендовала не сочетать шашлык с алкоголем и холодными напитками. Также специалист рекомендовала отказаться от любых соков — готовых или свежевыжатых.

В июне 2023 года эксперт Максим Соколов в беседе с RT дал советы по выбору мангала. Он отметил, что в стальном мангале лучше не жечь дрова, а использовать угли, поскольку открытый огонь ускорит истончение металла. Лучше всего выбрать мангал с толстыми стенками, он более долговечен и дольше сохраняет тепло, на таком мангале мясо пропекается лучше. Специалист также отметил, что для поездок за город и для дачи подойдут переносные мангалы, которые помещаются в багажник автомобиля.

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