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Эндокринолог назвал опасные симптомы бессонницы

Врач Терушкин: об опасных проблемах со сном говорят ночные пробуждения
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Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky
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Эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин перечислил опасные симптомы бессонницы.

В беседе с газетой «Вечерняя Москва» в четверг, 4 апреля, врач отметил, что с некоторыми симптомами бессонницы справиться без помощи специалиста невозможно. По его словам, если человек недостаточно спит, у него не нормализуется и не восстанавливается работа всех систем организма, не перезагружается нервная система. Также у него происходит ухудшение функций памяти и иммунитета, повышается риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Также недостаток сна негативно сказывается на иммунной системе.

На хроническую бессонницу и необходимость консультации врача указывают сложности с засыпанием: когда человек не засыпает в течение 20 минут, а тратит на это два-три часа. Также должны насторожить пробуждения посреди ночи: не должно быть прерываний сна на походы в туалет или к холодильнику. Также на серьезные проблемы указывает слишком ранний подъем, например в три часа ночи.

Терушкин подчеркнул, что, если такие ситуации повторяются три-четыре раза в неделю в течение трех месяцев, следует обратиться за профессиональной помощью к неврологу и терапевту.

«И оба эти специалиста будут работать над одной важной задачей — начнут приводить в норму истощенную нервную систему», — отметил специалист.

По мнению врача, подобное нарушение сна означает, что из-за хронического стресса организм настолько истощился, выделяя бесконечное количество кортизола, что сбились циркадные ритмы.

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Ранее 4 апреля сомнолог София Черкасова предупредила, что при избыточном употреблении витамина D может возникнуть бессонница и повышенное артериальное давление, появиться головная боль. Нарушение сна также вызывает чрезмерное употребление витаминов В1 и С, пишет RT.

1 апреля кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что изнуряющий цикл нарушений сна влияет на то, что человек испытывает большую нагрузку. То есть он действительно настолько измотан, что его восприятие себя, его отношение к себе меняется, искажается в сторону пессимизма, неудовлетворенности, вплоть до восприятия себя более старым и дряхлым.

28 марта врач-терапевт Анна Ратникова рассказала, что рассеянность, нарушение сна и упадок сил могут говорить не только о сезонной усталости, но и об анемии. Также к симптомам анемии специалист отнесла желание съесть что-то, что обычно в пищу не употребляют, например лед, сообщает телеканал «360».

15 марта врач-эндокринолог, к.м.н. Оксана Михалева рассказала, что к проблемам со сном может привести употребление кофе, крепкого чая и шоколада. Содержащийся в них кофеин стимулирует аденозиновые рецепторы в мозге, что вызывает чувство бодрости и прилив энергии, а значит, будет мешать засыпанию, отмечает НСН.

Ранее врач-сомнолог, профессор, д.м.н., заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с агентством городских новостей «Москва» предупредил, что увлечение гаджетами и сервисами для улучшения качества сна может привести к развитию нервной бессонницы. По его словам, трекеры сна противопоказаны тревожным людям. Такие люди часто и уснуть-то не могут, потому что не получается расслабиться.

30 января исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям», какие продукты помогут побороть бессонницу. По ее словам, в борьбе с бессонницей помогут чай из ромашки, мелиссы и мяты,теплое молоко с медом, бананы и брокколи.

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