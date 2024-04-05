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Сюжет:

В Харькове лишилась внешнего электроснабжения ядерная установка «Источник нейтронов»

«Источник нейтронов» в Харькове лишился внешнего электроснабжения
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Фото: Commons.wikimedia.org/Renessaince
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Ядерная установка «Источник нейтронов», расположенная в Харькове, оказалась обесточена, сообщает 4 апреля Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

«Ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» в Харькове потеряла внешнее электроснабжение 4 апреля после ударов по городу. После обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения, начали работать дизель-генераторы», ― сказано в сообщении.

По информации ведомства, установка потеряла снабжение электроэнергией в 8:30 (совпадает с мск), радиационный фон «Источника нейтронов», находится в пределах нормы.

«Источник нейтронов» ― площадка, где проводятся научные и прикладные исследования ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии. Кроме того, организация занимается производством медицинских радиоизотопов.

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В этот же день украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило, что в Харькове повреждены несколько предприятий. Дефицит поступающей электроэнергии вырос почти на 100 МВт.

1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов говорил в интервью о том, что в городе разрушена практически вся критически важная энергетическая инфраструктура. Это произошло в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности Вооруженных сил РФ.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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