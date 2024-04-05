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Эксперты перечислили симптомы пыльцевой аллергии

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Фото: Global Look Press/FrankHoermann/SVEN SIMON
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Порядка 15% населения планеты страдают от сезонной аллергии. В этой связи сайт aif.ru в четверг, 4 апреля, со ссылкой на экспертов дал рекомендации для аллергиков на период цветения растений.

Прежде всего, аллергикам не рекомендуется выезжать на природу, особенно если стоит сухая и ветреная погода. Кроме того, не следует наглухо закрывать окна в помещении, эксперты указали на важность проветривания и использования очистителей воздуха.

Гулять аллергикам в период цветения растений лучше всего по вечерам, поскольку в это время количество пыльцы в воздухе заметно снижается. Также не стоит дома ходить в уличной одежде, следует обязательно переодеться после возвращения с улицы, промыть нос соленой водой и принять душ.

Помимо этого, стоит заранее запастись лекарствами и принимать их под контролем лечащего врача.

К основным симптомам пыльцевой аллергии относятся заложенность носа, насморк, зуд в носу и носоглотке, покраснение, зуд и жжение глаз, светочувствительность, першение в горле. Также к симптомам относятся приступы кашля, чихание, отек век, приступы удушья и одышка. Иногда на пыльцевую аллергию могут указывать кожные высыпания, боли в сердце, животе и ушах, расстройство стула.

Рассказали эксперты, как отличить аллергию от ОРВИ. При поллинозе нет повышения температуры, простуда отступает в течение 14 дней. Кроме того, в разной степени аллергия может растянуться на недели или на весь сезон цветения.

Пыльца времени: пик обострения аллергии придется на апрель
Многие люди уже начали испытывать недомогание из-за цветения растений

Ранее, 4 апреля, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, страдающим аллергией, как защититься от «пыльцевых бурь» весной. Врач призвал пользоваться метеорологическими сайтами и картами, где есть вкладка «аллергия» с прогнозом на ближайшие три-четыре дня, отмечает телеканал «360».

3 апреля врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава Московской области Динара Садыкова призвала серьезно относиться к синдрому сухого глаза. По ее словам, не стоит смотреть дольше 20 минут беспрерывно на любые мониторы и на все, что находится перед глазами на близком расстоянии. Обязательно после этого глаза должны переключиться на дальнее расстояние — это дальше 5 м, пишет RT. Эксперт отметила, что не стоит пренебрегать слезозаместителями, но подбирать их должен квалифицированный специалист.

21 марта главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина рассказала, что аллергики в Центральной России уже начали страдать от древесной пыльцы. Наибольшая концентрация пыльцы и наибольшие проблемы, которые начнутся у аллергиков, ожидаются во второй половине апреля – начале мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В тот же день Владимир Болибок рассказал НСН, что защитится от пыльцы на улице поможет маска и очки. Также доступны методы лечения аллергии, однако важно своевременно обращаться за профессиональной помощью. По словам эксперта, антигистаминные препараты не помогают в лечении аллергии, а лишь устраняют симптомы.

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